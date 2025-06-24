Recept za holandez sos

Francuska kuhinja je poznata kao jedna od najboljih na svijetu, pa onda i ne treba da čudi što mnogi za holandez sos kažu da je najprefinjenijeg ukusa.
Ovaj baršunasti, bogati sos na bazi putera, žumanaca i limunovog soka, neizostavan je u pripremi jela kao što su poširana jaja, kuhana riba ili blanširano povrće. Iako recept djeluje jednostavno, pravi izazov krije se u njegovoj pripremi jer zahtijeva pažnju, strpljenje i dobar osjećaj za temperaturu.
Sastojci:
3 žumanca
1 kašika limunovog soka
1 kašičica senfa
1/4 kašičice soli
prstohvat bibera
pola šolje neslanog putera.
Priprema:
Otopite puter u mikrvalnoj oko jednog minuta sve dok ne postane vreo. Ukoliko nemate mikrovalnu, naravno, možete ga otopiti na pari na šporetu.
U blender ubacite žumanca, limunov sok, senf, so i biber i mutite nekoliko sekundi dok se sve sastojci ne sjedine. Dok blender muti, postepeno dodajte otopljeni puter i smanjite brzinu blendera. Nastavite da mutite sve dok smjesa ne bude glatka i bez grudvica.
Tada je holandez sos gotov i spreman za posluženje.
Dodatan savjet: puter mora biti vreo, ne mlak i topao, već vreo, jer onda holandez sos neće uspjeti ako je puter mlak, prenosi "Ona".