Recept za holandez sos

​Francuska kuhinja je poznata kao jedna od najboljih na svijetu, pa onda i ne treba da čudi što mnogi za holandez sos kažu da je najprefinjenijeg ukusa.

Ovaj baršunasti, bogati sos na bazi putera, žumanaca i limunovog soka, neizostavan je u pripremi jela kao što su poširana jaja, kuhana riba ili blanširano povrće. Iako recept djeluje jednostavno, pravi izazov krije se u njegovoj pripremi jer zahtijeva pažnju, strpljenje i dobar osjećaj za temperaturu.

Sastojci:

3 žumanca

1 kašika limunovog soka

1 kašičica senfa

1/4 kašičice soli

prstohvat bibera

pola šolje neslanog putera.

Priprema:

Otopite puter u mikrvalnoj oko jednog minuta sve dok ne postane vreo. Ukoliko nemate mikrovalnu, naravno, možete ga otopiti na pari na šporetu.

U blender ubacite žumanca, limunov sok, senf, so i biber i mutite nekoliko sekundi dok se sve sastojci ne sjedine. Dok blender muti, postepeno dodajte otopljeni puter i smanjite brzinu blendera. Nastavite da mutite sve dok smjesa ne bude glatka i bez grudvica.

Tada je holandez sos gotov i spreman za posluženje.

Dodatan savjet: puter mora biti vreo, ne mlak i topao, već vreo, jer onda holandez sos neće uspjeti ako je puter mlak, prenosi "Ona".