Svakodnevna borba: Evo kako si oboljeli od fibromialgije mogu olakšati

Fibromijalgija je teško reumatsko oboljenje za kojeg nema lijeka, ali postoje načini kako da si makar malo olakšate svakodnevnicu.

Bolest nije degenerativna

Bol je svakodnevna pojava gotovo svima s fibromijalgijom. Kao i umor te magla u mozgu i slaba koncentracija. Pojavljuju se još osjetljivost na pritisak, krutost zglobova, bol u mišićima i ligamentima, umor te problemi sa spavanjem.



Medicina još nema lijeka za fibromijalgiju, ali to ne znači da morate svoj život staviti na čekanje. Simptomi jesu teški i izazovni, no bolest nije degenerativna. Težina simptoma varira od osobe do osobe kao i njihov intenzitet u određenom periodu.

Redovno pijte terapiju

Zvuči očito, ali to može biti razlog zašto nema olakšanja kod simptoma. Ljudi često neredovno uzimaju lijekove zbog zaboravnosti, nemara ili frustracije.

Vodite dnevnik i nosite ga na posjete liječniku kako biste se mogli fokusirati na ono što vas muči i vidjeti što pomaže. Razmislite o komplementarnim terapijama, poput akupunkture i masaže, za ublažavanje boli.

Vježbajte često

Budite što aktivniji. Redovna tjelovježba jedan je od najefikasnijih načina rješavanja fibromialgije. Ublažava i umor i bol. Posebno su dobri hodanje i plivanje. Ciljajte na 20-30 minuta, 2 ili 3 dana u sedmici.

Vježbe ravnoteže pomoći će vam da se osjećate stabilnije. Trening otpora može povećati vašu snagu i ukupnu kondiciju.

Rasporedite energiju

Ovdje dolazi do problema, naime, potreban vam je san da biste se osjećali bolje, ali simptomi vam mogu smetati da zaspite.

Vježbajte dobre navike spavanja, poput odlaska u krevet i ustajanja u isto vrijeme. Redovna tjelovježba također će vam pomoći da spavate. Možete probati jednostavno noćno namakanje u kadi kako biste se opustili i privremeno ublažili bol.

Zamolite svog liječnika da vas testira na poremećaje spavanja poput sindroma nemirnih nogu i apneje. Tokom dana, držite se tempa koji vam odgovara. Planirajte posao, kućanske poslove i društvena događanja tako da ne pretjerate.

Umanjite stres

Briga, tjeskoba i preopterećenost također će vam iscrpiti energiju. Pokušajte usvojiti ležerniji pristup životu, odredite prioritete i zapamtite da je u redu reći “ne” kako bi se mogli fokusirati na ono važno.

Pokušajte vođenu meditaciju, mindfulness psihoterapiju, kognitivno bihevioralnu terapiju ili biofeedback kojim se postiže jasan fokus i maksimalna koncentracija uz minimalan napor te se smanjuju tjeskoba i nervoza.

Vježbe uma i tijela kao što su tai chi, qigong ili joga mogu ublažiti mnoge probleme s fibromijalgijom, od problema sa spavanjem i umora do raspoloženja. Budući da uključuju kretanje, djeluju na način na koji to rade vježbe, uz dodatak oslobađanja od stresa zbog fokusiranog disanja.

Zdrava ishrana

Fokusirajte se na hranu bogatu hranjivim tvarima kako biste imali više energije i izbjegli druge zdravstvene probleme. Upotrijebite svoj dnevnik da vidite hoće li vam neka hrana pomoći da se osjećate bolje.

Osobe s fibromijalgijom obično imaju niske razine vitamina D što može pogoršati bol i druge simptome. Testom krvi može se utvrditi nedostaje li vam tog vitamina.

Jedna je studija pokazala da oni koji piju malo i umjereno (ali nikako puno) alkohol imaju bolju kvalitetu života i manje teške simptome od onih koji ne piju uopće. U ovoj studiji “umjereno” je značilo 3-7 pića sedmično, a ne sva u jednom danu.

Izbjegavajte kofein. Iako vas može učiniti budnijima, također vam može otežati spavanje. Ispijanje 4 ili više šoljica napitka s kofeinom dnevno povezano je s više fibrobolova.