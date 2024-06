Imam 38 i nemam djece, ovako izgleda moj život: Ko vama garantuje da će oni biti uz vas kad ostarite?

Kako je to imati 38 godina i biti bez djece?

- Čak bi me i moja sopstvena porodica pitala: "Čime se baviš?". Moje sestre su dobile djecu još kao mlade. Pitale bi me: "Kako izgleda tvoj dan?" - kaže Stejsi.

Mnogo postavljenih pitanja

U roku od 24 sata, video je imao milion pregleda. Sada sa više od tri miliona pregleda, video je izazvao izliv pozitivnih komentara onih koji, poput Stejsi, vode veoma ispunjen život bez djece.

- Mnogo žena mi govori: "Hvala vam što ste ovo podijelili. Mogu da se pronađem. Starija sam i bez djece i tako sam sretna. Postoji ubjeđenje da ako odlučite da nemate djecu, onda morate biti slomljeni. Ali ja sam izuzetno brižna, empatična osoba i imam veoma ispunjen život - prenosi Stejsi komentare.

Kako objašnjava u videu, Stejsi često dobije "jednu od dvije reakcije" kada ljudima kaže da ima 38 godina i da nema djece, po svom izboru: "O moj Bože, kladim se da uštediš mnogo novca", to je jedna. "Pa, kako pronalaziš svrhu u životu?' Ko će se brinuti o tebi kad ostariš?", to je drugo čuveno pitanje.

Stejsi, koja je udata i čiji muž takođe nema djece, kaže da ona vjerovatno i štedi novac kao rezultat toga što nema djecu, ali ga troši na druge stvari, poput putovanja.

Obraćajući se negativnim komentarima i pitanjima koja dobija, Stejsi u videu kaže da ima svrhu u svom životu i da ne brine o tome ko će je "gledati kada ostari".

- Pa, Keren, samo zato što imaš djecu ne znači da će te nadživjeti. I to takođe ne znači da će oni biti tu da se brinu o tebi... Ne bih željela da spriječim dijete da živi svoj život, i definitivno ne bih očekivala da se oni brinu od mene kada ostarim - navela je.

Ne smetaju joj komentari

Otkako je objavila video, Stejsi kaže da je odziv bio izuzetno pozitivan, iako napominje da je dobila neke negativne komentare od i muškaraca i žena, od kojih neki, što nije iznenađujuće, nemaju nikakve veze sa sadržajem u videu.

- Mnogo ljudi mi govore da ću postati usamljena kada budem stara, ali čak sam dobila komentare o svojoj kosi. Imam sijedu kosu. I ne stidim se zbog toga, iako ljudi to očekuju od mene, a kada to ne činim, to ih gotovo ljuti. Muškarci sa sijedom kosom su "srebrne lisice" i tako dobro izgledaju, a onda mi žene smo vještice.

Stejsi ističe da nikoga ne krivi što je pitaju kakav je život bez djece.

- Meni lično ne smetaju pitanja. Sve dok su iskrena. Razumijem da svi želimo da znamo kako je na drugoj strani.

Ipak, ona dodaje: "Mislim da postoje neke stvari koje jednostavno ne izgovoriš jer bi mogle da budu štetne. I uvijek mislim da nikada ne treba da radiš stvari samo zarad odobrenja drugih ljudi".