Platforma Roblox zabranjena u Rusiji: Ugrožena sigurnost djece

Iznimno popularna gaming platforma Roblox zabranjena je u Rusiji.
Kao razlog za tu odluku, navodi se zabrinutost za sigurnost djece, ekstremizam te širenje sadržaja povezanog s LGBT tematikom. Ovu odluku donijelo je rusko regulatorno tijelo za medije, Roskomnadzor, piše BBC.
Prema navodima lokalnih medija, regulator je izjavio da je Roblox postao prepun "neprimjerenog sadržaja koji može negativno utjecati na duhovni i moralni razvoj djece". Roskomnadzor je posebno istaknuo sadržaj povezan s terorizmom i informacije o LGBT pitanjima, koje su u Rusiji zakonski klasificirane kao ekstremističke i zabranjene.
Agencija tvrdi da se na serverima Robloxa često mogu pronaći scenariji koji simuliraju terorističke napade, kao i sadržaji vezani uz kockanje. Dodatni razlozi za zabranu uključuju prijave o seksualnom uznemiravanju djece i dijeljenju intimnih fotografija na platformi.
Glasnogovornik Robloxa poručio je kako kompanija poštuje zakone zemalja u kojima posluje te da platforma pruža "pozitivan prostor" za učenje.
- Duboko smo posvećeni sigurnosti i imamo snažan skup proaktivnih i preventivnih sigurnosnih mjera osmišljenih za otkrivanje i sprječavanje štetnog sadržaja na našoj platformi - rekao je glasnogovornik u odgovoru za BBC.
Roblox, koji igračima omogućuje stvaranje i dijeljenje vlastitih igara - što otežava regulaciju sadržaja - posljednjih je godina jedna od najpreuzimanijih mobilnih igara u Rusiji. Međutim, ovo nije prvi put da se platforma suočava s kritikama. Zbog zabrinutosti za sigurnost djece već je zabranjena u nekim zemljama, uključujući Tursku.
Platforma se našla pod povećalom i u Singapuru 2023. godine, nakon što je vlada otkrila da se samoradikalizirani tinejdžer pridružio serverima s tematikom ISIS-a. Prošlog mjeseca, državni tužitelj Teksasa Ken Paxton tužio je kompaniju zbog "flagrantnog ignoriranja" sigurnosnih zakona i "obmanjivanja roditelja" o opasnostima koje platforma predstavlja za mlade.
Kao odgovor na dugotrajne kritike, Roblox je ovog mjeseca najavio da će ukinuti mogućnost djeci da razgovaraju s odraslim strancima putem svoje platforme.