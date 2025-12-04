Platforma Roblox zabranjena u Rusiji: Ugrožena sigurnost djece

Kao razlog za tu odluku, navodi se zabrinutost za sigurnost djece, ekstremizam te širenje sadržaja povezanog s LGBT tematikom. Ovu odluku donijelo je rusko regulatorno tijelo za medije, Roskomnadzor, piše BBC.

Prema navodima lokalnih medija, regulator je izjavio da je Roblox postao prepun "neprimjerenog sadržaja koji može negativno utjecati na duhovni i moralni razvoj djece". Roskomnadzor je posebno istaknuo sadržaj povezan s terorizmom i informacije o LGBT pitanjima, koje su u Rusiji zakonski klasificirane kao ekstremističke i zabranjene.

Agencija tvrdi da se na serverima Robloxa često mogu pronaći scenariji koji simuliraju terorističke napade, kao i sadržaji vezani uz kockanje. Dodatni razlozi za zabranu uključuju prijave o seksualnom uznemiravanju djece i dijeljenju intimnih fotografija na platformi.

Glasnogovornik Robloxa poručio je kako kompanija poštuje zakone zemalja u kojima posluje te da platforma pruža "pozitivan prostor" za učenje.

- Duboko smo posvećeni sigurnosti i imamo snažan skup proaktivnih i preventivnih sigurnosnih mjera osmišljenih za otkrivanje i sprječavanje štetnog sadržaja na našoj platformi - rekao je glasnogovornik u odgovoru za BBC.