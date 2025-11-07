Teksas tužio poznatu platformu za videoigre Roblox: Plodno tlo za predatore

Ken Pakston (Paxton), glavni državni tužitelj Teksasa podnio je tužbu protiv megapopularne platforme za videoigre Roblox, optužujući tvrtku da "flagrantno ignorira" sigurnosne zakone i "obmanjuje roditelje" o opasnostima koje platforma predstavlja za mlade korisnike.

U svojoj objavi na društvenim mrežama Pakston je naveo kako je Roblox "plodno tlo za predatore", piše BBC.

Žestoke optužbe

Paxton je optužio Roblox da "piksel pedofile i korporativni profit" stavlja ispred sigurnosti djece u Teksasu. Ova tužba nadovezuje se na niz postojećih pravnih izazova s kojima se ovaj gaming div, s desecima miliona dnevno aktivnih korisnika, suočava zbog problema online sigurnosti i internetskih predatora.

Državni tužitelj pozvao je kompaniju da učini više kako bi zaštitila djecu od "bolesnih i izopačenih čudaka koji se skrivaju iza ekrana".

- Svaka korporacija koja omogućuje zlostavljanje djece suočit će se s punom i neumoljivom snagom zakona - poručio je Pakston.

Iz Robloxa su za BBC izjavili da su "razočarani" tužbom koja se, kako tvrde, temelji na "krivotvorenju i senzacionalističkim tvrdnjama". Glasnogovornik kompanije naglasio je da dijele Paxtonovu predanost očuvanju sigurnosti djece na internetu te da su već uveli niz mjera za uklanjanje zlonamjernih aktera i zaštitu svojih korisnika.

Platforma s dva lica

Roblox, iznimno popularan među djecom, masivna je online platforma na kojoj korisnici mogu igrati igre sami ili s prijateljima. Platforma se često promovira porodicama i nudi edukativne igre koje podučavaju kodiranje, fiziku i rješavanje problema.

Međutim, korisnicima su dostupni i alati za izradu vlastitih igara, što je dovelo do pojave nasilnog i seksualnog sadržaja. Kritike su usmjerene i na mogućnost interakcije s potpunim strancima na serverima, što mlade igrače potencijalno izlaže opasnim pojedincima.

Teksas se pridružio američkim saveznim državama Kentaki i Luizijana, koje su također tužile Roblox zbog potencijalnih šteta za djecu. Zanimljivo je da je izvršni direktor Robloxa Dave Baszucki prethodno za BBC izjavio kako roditelji kojima se ne sviđa platforma ne bi trebali dopustiti svojoj djeci da je koriste.

Platforma je zabranjena u nekim zemljama, poput Turske, zbog zabrinutosti oko iskorištavanja djece. Prošle godine Roblox se našao pod lupom i u Singapuru nakon što je vlada otkrila da se samoradikalizirani tinejdžer pridružio serverima s tematikom ISIS-a.

Uprkos problemima, Roblox je posljednjih godina uveo nove značajke za pooštravanje sigurnosti. Kompanija je objavila da uvodi tehnologiju za procjenu dobi igrača pomoću video selfija i drugih mjera prije nego što im se dopusti komunikacija. Prošle godine također je blokirano slanje poruka korisnicima mlađim od 13 godina, osim ako roditelj ili skrbnik ne da izričito dopuštenje.