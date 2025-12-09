Nvidia dobila dozvolu za prodaju naprednih čipova u Kini

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poručio je da će omogućiti kompaniji Nvidia, vodećem proizvođaču AI čipova, da svojim „odobrenim kupcima“ u Kini izvozi i prodaje napredne H200 čipove.

Ova odluka obuhvata i druge američke čip-proizvođače, uključujući AMD, a uslijedila je nakon intenzivnog lobiranja direktora Jensena Huanga, koji je prošle sedmice boravio u Vašingtonu radi prikupljanja podrške.

- Zaštitit ćemo nacionalnu sigurnost, stvoriti radna mjesta u Americi i održati vodeću poziciju Amerike u oblasti umjetne inteligencije - rekao je Tramp u ponedjeljak na društvenim mrežama.