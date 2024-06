Majka ga bacila u kontejner čim se rodio, on s 20 godina izumio uređaj kojim je zaradio milione

Život Fredija Fidžersa (Freddie Figgers) je dokaz da okolnosti ne moraju da odrede ono što ćemo da budemo, već sami imamo moć da izgradimo svoju budućnost. On je sa devet godina dobio pokvareni kompjuter, koji je u njemu probudio ljubav prema tehnologiji, a to je kasnije rezultiralo time da postane pronalazač, uspješan biznismen i milioner u svijetu telekomunikacija.

Kada je imao samo jedan dan, majka ga je ostavila pored kontejnera u ruralnom dijelu Floride. Nejtan i Beti Mej Fidžers su ga pronašli i usvojili, a kada je dječak napunio osam godina, počeo je da se raspituje o svom rođenju.

Tada mu je tata Nejtan odgovorio:

- Rekao mi je: "Slušaj, reći ću ti iskreno, Fred. Tvoja biološka majka te ostavila, a Beti Mej i ja nismo htjeli da te šaljemo u hraniteljsku porodicu pa smo te usvojili. Ti si moj sin - priča Fredi koga su pronašli dok je bio novorođenče pored kontejnera za smeće, a ta informacija ga je tada slomila.

- Kada mi je to rekao, pomislio sam "OK, ja sam smeće" i osjećao sam se neželjeno. Ali me on tada zgrabio za ramena i rekao: "Slušaj, ne dozvoli da te to ikada pogodi" - sjeća se Fredi svog oca koji je preminuo 2014.

Njegov tata Nejtan je bio domar i majstor, a sa suprugom Beti Mej su živjeli na farmi. Stanovali su u Kvinsiju, ruralnoj zajednici sa oko 8.000 stanovnika na sjeveru Floride, a kada su uzeli Fredija, bili su već u pedesetima. Prije toga su već odgajali mnogo siročića, ali su odlučili da usvoje i Fredija kada je imao samo dva dana.

Fredi kaže da su mu pružili svu ljubav koju je mogao da poželi, ali je bilo problema sa drugom djecom koja su znala da budu surova.

- Djeca su me maltretirala i nazivala "Beba iz đubreta", "Dečko iz kante za smeće", "Niko te ne želi", "Ti si prljav". Sjećam se situacija kada sam izlazio iz autobusa, a da mi djeca jednostavno priđu sleđa, zgrabe me i ubace u kantu za smeće - priča Fredi, koji dodaje da ga je zbog tih događaja otac čekao na autobuskoj stanici da bi ga ispratio kući, ali su se djeca rugala i Nejtanu.

Govorili su "Ha ha, vidite, starac s kantom."

Tako su Nejtan i Beti Mej za Fredija heroji i veliki uzori.

- Stalno sam viđao svog oca kako pomaže drugim ljudima, zastajao je na putu da bi pomogao strancima, hranio je beskućnike. Bio je nevjerovatan čovjek, onakav kakav bih ja želio da budem - priča Fredi, koji je sa ocem kao mali obilazio kontejnere kako bi pronašli neku vrijednu stvar koju bi ljudi bacili.

Tada je bilo očigledno da Fredija interesuju računari.

- Stara je izreka "Đubre jednog čovjeka je drugome blago", a ja sam oduvijek bio fasciniran kompjuterima, ali u to vrijeme nismo mogli da ga priuštimo - sjeća se Fredi.

Međutim, kada je imao devet godina, ušli su u radnju polovne robe i naišli na pokvareni računar Mekintoš.

Upornost se isplatila

- Kupili smo ga za 24 dolara i odnijeli smo ga kući, a ja sam bio izuzetno uzbuđen. Čim smo stigli, počeo sam da ga rastavljam, vidio sam dijelove koji su slomljeni. Imao sam pištolj za lemljenje, kao i radioaparate i satove, pa sam izvadio dijelove i zalemio ih na matičnu ploču - kaže Fredi, koji je poslije 50 pokušaja uspio da startuje kompjuter i to je bio moment kada je shvatio čime želi da se bavi u životu.