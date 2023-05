Anđelka Prpić i njen izabranik opremili sobu za bebu: Raduju se novom članu

View this post on Instagram

- Glumica i njen partner su manje-više završili opremanje dječije sobe. U početku će beba biti s njima u bračnoj sobi, a svakako je i kutak za bebu završen. Morali su da plate određene radove, dok je opremu za bebu, kolica i sve što ide uz to ugovorila kompenzacijom na Instagramu. Svi se u porodici raduju dolasku novog člana, pa će se i proslaviti kako dolikuje - rekao je izvor za "Kurir".

Njen otac, Predrag Stević je za "Blic" nedavno ispričao da podržava kćerku i svaki njen odabir.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita, ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to riješila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kazao je iskreno Anđelkin otac.