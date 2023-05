Glumica El Faning: Odbili su me za ulogu jer sam imala premalo pratitelja na Instagramu

Glumica El Faning (Elle Fanning) otkrila je da je jednom odbijena za ulogu u velikoj holivudskoj franšizi jer nije imala dovoljno pratitelja na svom Instagram profilu.

Iako je Faning danas došla do statusa filmske zvijezde, 25-godišnjakinja je otkrila kako je bila slomljena zbog nečega potpuno odvojenog od njene glume.

- Probala sam za... Neću reći šta je to bilo, ali nisam jednom dobila ulogu za nešto veliko jer, to možda nije bio samo ovaj razlog. Ali ovo su bile povratne informacije koje sam čula, jer u to vrijeme nisam imala dovoljno pratitelja na Instagram profilu - rekla je glumica u podcastu "Happy Sad Confused".