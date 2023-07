Hoće li "Barbie" dobiti nastavak

Rediteljica Greta Gervig (Gerwig) otkrila je da trenutno nema u planu snimanje megapopularnog kinohita Barbie.

U razgovoru za The New York Times rediteljica je iznijela svoje mišljenje o svom najnovijem filmu i o tome može li to biti početak kinematografske franšize.

- Osjećam se tako na kraju svakog filma, kao da više nikada neću imati drugu ideju i sve što sam ikada željela učiniti, uspjela sam. Ne bih željela uništiti ničiji san, ali za mene je u ovom trenutku ta mogućnost ravna nuli, rekla je Gervig.

„Barbie“ je srušila nekoliko rekorda na kinoblagajnama od premijere prošle sedmice. U SAD-u zaradila 155 miliona dolara, što je najveće domaće otvaranje u 2023., a film je također označio najbolji premijerni vikend koji je imala neka redateljica. Pop Crave tvrdi da je „Barbie“ također bila najveće otvaranje za film o igračkama, najveće otvaranje ikad za Margot Robi (Robbie) i Rajana Goslinga (Ryan Gosling), kao i najveće otvaranje za film koji nije nastavak, remake ili film o superherojima.

Na drugom mjestu u intervjuu, Gervig, koja ne samo da je režirala film već ga je i napisala zajedno sa svojim partnerom Noom Baumbachom, rekla je da je "ostala bez riječi" u vezi s histerijom oko „Barbie“ filma.

- Bila sam u Njujorku i provela sam četvrtak i petak samo provjeravajući različita kina i pazeći da slika izgleda lijepo i pokušavajući prepustiti kontrolu, što je teško. Ali iskreno, bilo je nevjerojatno hodati okolo i vidjeti ljude u ružičastom. Ni u najluđim snovima nisam zamišljala ovako nešto, rekla je Gervig.

Iako možda nećemo dobiti nastavak „Barbie“, Gervig trenutno radi na još jednom dugo iščekivanom filmu – „Snjeguljici“.