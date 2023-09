Ima 90 godina i super izgleda: Nikad nisam bila na plastičnim operacijama

Glumica Džoan Kolins (Joan Collins,90) tvrdi da nikad nije bila na plastičnim operacijama.

Kloni se sunca

- Nikada nisam ništa dirala, ni napravila. Ne bih mogla podnijeti sve to. Prije svega, strah me igala. Majka mi je rekla da se hidratiziram i koristim noćnu kremu - rekla je za The Guardian.

Kaže da se inače kloni sunca kako joj ne bi naštetilo koži te je taj savjet dala i svojim kćerkama.

Ipak, neuništiva Aleksis iz "Dinastije" je 2012. godine za Glamour priznala da je bila na botoksu. Kazala je da je to iskustvo odvratilo od plastičnih operacija.