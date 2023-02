Alma Hadžić: Naš kum Edin Džeko ima ogromno srce

Novopečena supruga bh. reprezentativca Anela Hadžića, manekenka Alma Hadžić u razgovoru za „Dnevni avaz“ podijelila je utiske poslije svadbe i otkrila kako izgledaju prvi dani bračnog života.



Govorila je o kumu Edinu Džeki, Srebrenici i svojoj vjenčanici koja za nju ima posebno značenje.

Emotivan trenutak

- Najljepši trenutak svadbe za mene je bio u Vijećnici, kada su me otac i brat doveli niz stepenice do matičara, gdje me čekao Anel i kum Edin Džeko. Počela sam plakati, vidjela sam i Anela, koji je također plakao, Edin isto nije znao šta se dešava, bilo je zaista vrlo emotivno – govori mladenka.

Lijepa Alma nam je otkrila kako je fascinirana kumom Džekom koliko je jednostavan, a na pitanje šta im je naš kapiten poklonio, kaže da želi da to ostane tajna.

- Rijetko koga poznajem da ima toliko ogromnu dušu i srce koje je otvoreno. Cijenim što je ostao čovjek poslije svega, popularnosti, tolikih klubova, fanova. Isto tako, mogu reći za njegovu suprugu Amru, i oni su Anelu stvarno pravi primjer – govori nam Alma.