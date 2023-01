Dadilja progovorila: Kakvi su Hari i Megan

- Očekivala sam da ću vidjeti princa u nekom od onih skupih njemačkih, švicarskih odijela ili nečem sličnom, no bio je u trapericama i majici kratkih rukava, hodao je bos jer je bilo vruće. Pitala sam prije toga čovjeka iz sigurnosne službe trebam li se nakloniti kad budem s princom.

Bila sam bez šminke. Mislila sam si - ako me uzmu, uzet će me takvu kakva jesam. Nisam rođena sa srebrnom kašikom u ustima, nisam plave krvi, otići ću takva kakva jesam i, tako mi svega, dobiti posao - opisala je Loren.

- Razmišljala sam što su nosile njihove dadilje, jesu li nosile štikle... Princ Vilijam (William) imao je dadilju iz Norlanda, a one su poznate po svojim smeđim, bež uniformama. Zbog moje boje kože i kako izgledam u kaki-smeđoj, znala sam da to ne bi funkcioniralo. Zato sam rekla samoj sebi da se moram potruditi, da se moram pristojno odjenuti, naći nešto tamno i cipele s niskom petom.

A on me samo pogledao, nasmijao se i rekao: "Vidjet ćeš, princ Hari je nevjerovatan. Hari je došao, raširio ruke, rekao: "Zdravo, Lorren!" i zagrlio me.

Pomislila sam kako je džentlmen, pravi dragulj. Nisam mogla vjerovati. A kada sam ušla u kuću i ugledala Megan, pomislila sam kako je lijepa. Osjećala sam se jako ugodno, nije bilo formalno kao što sam očekivala da će biti. Bio je to normalan dom - opisuje Loren.