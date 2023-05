Slađa Delibašić: Prisluškivala sam partnere na bubicu

Pjevačica Slađa Delibašić već duže vrijeme je sama, a kako je otkrila, raskinula je dugu vezu i već godinu i po nema partnera.

Kako kaže, lijepo joj je samoj, ali i da mnogo radi u svom vrtiću u Beogradu.

Ugasila društvene mreže

- Ja sam stvarno već godinu i po dana sama. Vjeruj mi, da nikad ljepši osećaj u životu nisam imala. Taj mir, bez telefona. Ugasila sam sve društvene mreže, nemam čak ni Viber. Meni je ovo oaza, moj vrtić, moja djeca, to je sve što mi treba - počela je Slađa i prokomentarisala raskid.

Mrzi izdaje

- Nije u pitanju ljubav. U pitanju je to povjerenje. Čovjek koji može da stoji iza tebe, da ti pruži podršku. Najviše na svijetu mrzim izdaje, prevare, omalovažavanja. Ne znam da li je imao još neku ženu. Mi smo se samo družili, dugo je trajalo, ali vidiš da nema čovjeka za mene. Ne pada mi teško što sam sama. Nisam taj tip. Ja sam jedna jaka, ponekad drska žena, imam neke svoje stavove. Ono što mogu da pružim, očekujem i od suprotne osobe. Zauzeti, oženjeni me nikada nisu zanimali. Ne volim takve muškarce. Kod nas je to tako, muškarac može sve, žena ne može ništa. E pa ja sam za to da ne može ni muškarac ni žena ništa. Došla sam u taj period gdje sam stvarno pronašla sebe - rekla je ona.

Ipak, priznala je da joj nedostaje ljubav.

- Nedostajalo mi je dok nisam uvidjela kako je lijepo živjeti sam. Fali mi ljubav, ne kažem da mi ne fali. Uvečer kad dođem iz vrtića, ja sam tamo od 6 ujutru do 18 sati, ja legnem u pola 9. Ujutro ustanem rano, otvorim vrtić, treniram, spremim ručak, i tu sam sa svojom dječicom koju volim. Najčiistija bića su djeca. Roditelji me pitaju da li je moguće da sve živo stigneš? Ja ne mogu da nađem muškarca, znam da u ostati sama - rekla je ona za Pink.

Pjevačica je rekla i da ne oprašta prevaru, kao i da je provjeravala partnere.

- Nema cijenu nijedna prevara. Niti bih se srozala, niti bih pričala. Znači, ćao, prijatno. Znala sam da stavljam i bubice da slušam. Stavljala sam ja štošta, da čujem, da se uvjerim. Moram ja da čujem. Kad lijepo čujem, pustim polako da se krčka i kažem: "hajde lijepo ove tvoje krmačice uzmi i prijatno". Nije bitno kako izgledaš, da li si žena za sve, da li kuhaš, pereš, peglaš, sve je u muškoj ćudi - rekla je ona kroz smijeh.

Dobra s bivšima

Kaže da je u dobrim odnosima sa bivšim partnerima.

- Ja sam u dobrim odnosima sa bivšima. Slave, čestitke, rođendani. Oni meni čestitaju. To je jako velika stvar.

Pjevačica je rekla i da slabo nastupa.

- Po potrebi kada mi zafali malo publike i finansija odem na nastup - rekla je Slađa.