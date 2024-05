Marija Šerifović pije litar ovog pića dnevno kad hoće da smrša

Pjevačica Marija Šerifović osim što ima zavidnu karijeru povremeno se i snima za Youtube kanal gdje prikazuje važne momente iz svog života.

Primjer obroka

Između ostalog, u jednom videu prije nekoliko godina je pokazala primjer obroka koje jede prema programu nutricioniste kada želi da smrša.

- Sedam dana se zdravo hranim, ono što ne smijete je da kopirate moju ishranu jer to je ono što ja treba da jedem, ono što je striktno napravljeno po mojim mjerama. Ono bez čega je zdrava ishrana ili detoks kako to hoćete da funkcioniše nemoguća, je zeleni čaj. Svako jutro započinjem sa zelenim čajem, bilo bi lijepo da popijete litar zelenog čaja, ja za doručak popijem dva i u toku dana popijem još jedan, nije baš okej da ga pijete kasno, najkasnije do 17 ili 18 časova. Kada popijete čaj važno je da doručkujete 60 do 90 minuta od kada ste se probudili. Veliki broj ljudi ima problem kada želi da drži dijetu, a nema kad da se sabere i spremi to, meni se isporučuje sve (hrana) - rekla je ona u videu.

"Uživajte u hrani"

“Danas, za ručak jedem omlet dva cijela jaja i dva bjelanca može dvopek i u principu to je to. Savjetujem da uživate u hrani jer ćete biti jako gladni, ponašajte se kao da jedete najomiljenije obroke na svijetu. Važno je da pravite pauze između obroka, ne manje od 3,5 sata i ne više od četiri sata”, rekla je ona i objasnila da za ručak ima tikvice, salatu i piletinu oko dva komada:

“Važno je da dnevno pijete dva litra vode. Ukusno je, ali dosadno. Preporučuje se da se svaki dan protegnete noge, preporučuje se oko 10.000 koraka. Obrok broj tri je tuna salata, miks zelenih salata. Pijem još jedan čaj i idem da spavam”, rekla je Marija u vlogu.