Samra Menzilović-Ćatić nakon operacije nosa u Turskoj za "Avaz": Baš me briga šta će selo reći

- I kad sam prvi put to uradila, uradila sam javno i objavila na svom Instagram profilu. Tad je to bio kao šok da pričam o tim stvarima. Ne znam zašto žene moraju kriti da rade te stvari, zašto se stide toga da ulažu u svoj izgled, zdravlje, tijelo. Ne samo fizički izgled, to je nešto što dolazi posljednje. Žena mora da brine o sebi i iznutra da bi to sve funkcioniralo kako treba. Jer mi imamo jedno tijelo – govori nam Samra.

- Odlično se osjećam. To jeste operacija, ali nije neki kompliciran zahvat. To što sam ja uradila je jako mala korekcija na svom nosu. Tako da nisam tanjila moj nos, nisam ga ni sužavala, ja sam odradila od sredine nosa i korigirala sam vrh nosa koji mi je u biti najviše i smetao. Imala sam i malu devijaciju, i to je usput riješeno da više ne dišem na usta i da nemam probleme sa spavanjem – ističe Samra.

Brojne predrasude

Napominje kako su žene sklone obolijevanju od raznih bolesti, među kojima je i karcinom dojke...

- Dešavaju nam se grozne stvari. I žene koje moraju da se suoče s tim stvarima kriju da imaju estetske korekcije, jer, zaboga, to je sramota u našem društvu. To je meni poražavajuća činjenica, jer neke hrabre žene jako davno su se borile za naša prava i baš u to ime treba da nastavimo s tim i da kažemo: „Da, ovo je moje tijelo, imam pravo da radim šta hoću i kako hoću. Nema niko pravo da mi govori da li je to ispravno ili nije“. Također, ja nikoga ne prisiljavam niti govorim da treba bilo šta da radi.

Ako neka dama ima više kilograma, a njoj to odgovara i nosi to tako dobro, to je to. Njoj ne treba ništa više. One ne žele botoks i to je ok. Ali zašto osuđivati nas koje to želimo, poručuje Samra.

Kaže da nailazi na brojne predrasude.

- Ja to ne radim zato što sam ja sebi ružna. Nisam nikad bila ružna žena. Naprotiv, ja sam jedina influenserica koja je bila misica. Ja to radim zato jer imam 40 godina, volim držati do sebe... Odrasla sam u porodici s pet žena koje dosta vode računa o sebi i zato sam ovakva, zbog njihovog odgoja.

Kad sam se udala za čovjeka koji je 28 godina stariji od mene, zaista me briga šta će selo reći, tako i u ovom slučaju – zaključuje ona.

Šta sam sve radila

- Ovo je moja prva estetska operacija. U operaciju spada operacija nosa, grudi, kapaka... To su stvari koje se rade pod općom anestezijom i to je zaista operacija. Imala sam prije ovoga estetske korekcije. Radim botoks redovno, korigirala sam usne, radila sam džolajn naprednom tehnikom, koristim mnogo skin bustera... Radila sam i nadopunu jagodica, koja se inače radi hijaluronom – otvorena je Samra.