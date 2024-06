Gdje je Dženifer Lopez? Ben Afleck još je jedan dan proveo s bivšom ženom

Iako ih često možemo vidjeti zajedno u provodima s djecom, Ben Aflek (Affleck) u posljednje je vrijeme gotovo u svakoj prilici u društvu bivše partnerice Dženifer (Jennifer) Garner, čime Dženifer Lopez vjerojatno nije nimalo sretna u trenucima kada su glasine o njihovom razvodu sve učestalije.

Meta ismijavanja

Poznato je kako Dženifer Lopez prolazi kroz jedno od najtežih životnih razdoblja, u kojem je prvo njeno dokumentarno djelo 'This is Me... Now' postalo metom ismijavanja na internetu, pratilo ga je (navodno) zahlađenje odnosa s Benom, a potom i otkazivanje turneje koja je trebala biti vrhunac njene karijere.



Nimalo ne pomaže što američki mediji gotovo svakodnevno pišu o raskidu braka te nagađaju da se Affeck već iselio iz zajedničke vile u Los Anđelesu.



No, supružnici zasad nisu skinuli vjenčano prstenje te se o svemu ne izjašnjavaju u javnosti pa sva nagađanja o pozadini njihova odnosa i dalje pristižu putem njihova vidno hladnijeg govora tijela i sve rjeđeg zajedničkog pojavljivanja na javnim događanjima.

Držali se za ruke

Par je posljednje zajedno uočen na ceremoniji diplomiranja njegove kćerke te je na proslavu stigao držeći se za ruke. Dvojac je koračao parkiralištem sa svojom djecom i porodicom, ali nisu se osmjehivali. Grupi su se pridružile Benova majka Kristofer En Bolt (Christopher Anne Boldt) i majka njegove bivše supruge Dženifer Garner (Jennifer Garner), Pat Garner. Par je zatim primijećen kako odlazi zajedno u crnom Cadillacu Escaladeu i odlazi u vilu koju Ben Aflek unajmljuje za 100 hiljada dolara mjesečno i u njoj živi sam nakon što se navodno iselio iz njihovog bračnog doma.

A kako su otkrili svjedoci, nakon što je stigla u unajmljenu kuću, Dženifer je viđena kako odmah, zajedno sa asistentom, ulazi u svoj automobil i odlazi - ostavljajući Bena iza sebe.

Istovremeno, glumca često viđamo nasmiješenog u društvu Dženifer Garner, s kojom je proveo i jučerašnji dan u druženju s njihovim sinom, kojeg su vodili na košarkaško igralište. Ipak, dobro upućeni izvori odavno tvrde da ne postoje znatne šanse da bi se Ben vratio bivšoj te da s njom održava isključivo prijateljske odnose.