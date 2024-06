Feđa Štukan za "Avaz": Dobro sam, uskoro ću sletjeti na Sarajevski aerodrom

Bosanskohercegovački glumac Feđa Štukan danas bi trebao stići u Sarajevo nakon što je sinoć zadržan na aerodromu u Beogradu.

Štukan nam je otkrio da će za nekoliko sati krenuti prema Sarajevu i sletjeti na Sarajevski aerodrom.

Kratko je poručio da je dobro.

Njegov advokat Sead Spahović za "Avaz" je potvrdio da će uložiti žalbu na odluku o zabrani ulaska u Srbiju, koja mu je uručena tek jučer, kada je pokušao ući u Srbiju kako bi gostovao na Festivalu Krokodil.

- To je odluka koja nema ni obrazloženje. Ima samo zakonski tekst koji mu je predat u ruke. Oni su predali Zakon o strancima, jednu odredbu, u kojoj piše da ne može da uđe neko ko predstavlja rizik po bezbjednost Republike Srbije. To su mu dali u ruke, to je to, to je cijela priča. Oni njemu ne daju da uđe jer je on ovdje bio na nekim demonstracijama građanskim protiv vlasti i cijela priča je o tome - rekao nam je Spahović.

Dodao je da se čuo nekoliko puta od jutros sa Štukanom.

- On je odlično fizički, sve je uredu. Nego je ovo sramotna odluka - poručio je Spahović.