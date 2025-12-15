Stiže prinova: Hejli Stajnfeld je trudna

Američka glumica i pjevačica Hejli Stajnfeld podijelila je radosne vijesti.

Trudna je i sa suprugom, NFL zvijezdom Džošom Alenom očekuje prvo dijete.

Zvijezda filma “Sinners” objavila je ovu informaciju putem Substack naloga, gdje je, povodom 29. rođendana, ponudila listu “29 trenutaka koje voli ove godine”.

U okviru objave, Stajnfeld je objavila i emotivan video u kojem je Alen ljubi u stomak, dok par razmjenjuje nježnosti na snijegu.

U jednom trenutku, oboje pokazuju na njen trudnički stomak, a zatim pogled upućuju ka malom snješku – simboličnoj najavi bebe koja je na putu.

Glumica je nosila crnu jaknu sa natpisom “mother” (majka).

Glasine o trudnoći pojavile su se još 16. novembra, kada se Stajnfeld pojavila na crvenom tepihu “Governors Awards” ceremonije u sivoj haljini čiji su detalji diskretno prekrivali stomak.

Taj modni izbor izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama, a mnogi su tada posumnjali da glumica skriva trudnoću.

U trenutku pojavljivanja na pomenutom događaju, Stajnfeld je bila skoro šest mjeseci u braku sa Alenom.

Par se vjenčao krajem maja u u Kaliforniji, dok je NFL kvoterbek zaprosio glumicu šest mjeseci ranije.