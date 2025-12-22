"Porto Morto" prvi put u Sarajevu

Nastup će se održati u atriju Bosanskog kulturnog centra, 26. decembra s početkom u 21 sat, a u sklopu "Božićnog koncerta u Sarajevu". Predgrupa će biti mladi sarajevski bend "Solis", kojeg organizatori opisuju kao "lokalnu senzaciju u nastanku".

Zagrebački bend "Porto Morto" prvi put dolazi u Sarajevo u organizaciji mlade sarajevske produkcije Kolumbija.

Ulaznice su dostupne preko plaforme Karter i na večer koncerta, a cijena iznosi 20 KM.

Inače, ekipa Kolumbije je u Sarajevo dosad iz Zagreba već dovodila "Ki Klop" i "IDEM". "Porto Morto" je eklektični indie bend čiji zvuk "karakterizira spoj art rocka, progresivnog popa i indie elektronike, uz detaljno razrađen vizualni izričaj".

Također, poslije koncerta publiku u Bosanskom kulturnom centru očekuje DJ afterparty, a voditelj te ceremonije je DJ Ilhan Baba.