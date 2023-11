Đula Drini posvađala žiri, Bosanac joj poručio da će uvijek biti uz nju

Nakon što je u prvom pojavljivanju oduševila javnost, večeras je Đula Drini posvađala žiri koji se žestoko prepirao zbog nje.

Naime, Đula se našla u duleu s Jelenom Kostelnik od koje je bila ubjedljivo bolja što je žiri nagradio s maksimalnim brojem glasova čime je opravdala prašinu koja se digla nakon njenog prvog nastupa.

NIje Đulo nego Đula

Iako je djelovalo da je situacija jasna i da je žiri složan kada se Marija obratila Đuli, Viki joj se žestoko zamjerila.

– Ne kaže se Đulo, nego Đula– odbrusila je Viki.

– Daj Viki nemoj sa tobom da pričam o gramatici, da gubim dragocjeno vrijeme– uzvratila joj je Marija, međutim Miljkovićeva je željela da istjera svoje zbog čega je upitala takmičarku kako je zovu.

- Đulo, dobro si pjevala. Imaš jak stameni glas, malo me to i plaši. kandidatkinji broj dva ne vjerujem ništa, ovo trema, žiri… Ko zna da pjeva, zna da pjeva i to je amin. Ti si prosječna pjevačica, možda malo ispod. Vježbaj, vježbaj, danima i satima, pa onda dođeš – objasnila je Šerifovićeva, nakon čega se obratila Viki.

– Đula je bila dominantnija večeras, puno bolja i mislim da te čeka uspješna karijera. Što se tiče Jelene to nije bilo kako treba – dodala je Miljkovićeva.