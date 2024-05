Potukli se reperi: Pojavio se snimak

Reperi Trejvis Skot (Travis Scott) i Aleksander AE Edvards (Alexander AE Edwards) su se potukli na zabavi organizovanoj u Kanu, a snimak se širi društvenim mrežama.

Kako je naveo izvor za "US Weekly", incident je počeo kada su Trejvis i Tyga izašli na binu u klubu čiji je vlasnik Riči Akiva (Richie). On je pred prisutnima počeo hvaliti Tygu, a onda mu je Travis oteo mikrofon, što je dovelo do toga da se AE uključi.

- AE je počeo vrijeđati Trejvisa. Na sceni su bili prisutni i svi njihovi prijatelji - kazao je.