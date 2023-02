Hoće li YouTuber Džejk Pol ući na listu profesionalaca

Ove subote nas očekuje nova borba Džejka Pola (Jake Paul), a ovog puta ga čeka Tomi Fjuri (Tommy Fury). Pola se najviše kritiziralo zbog činjenice da se bori protiv penzionisanih MMA boraca, tako da je ovog puta izabrao nekog ko se ipak od samog početka bavi boksom. Borba će se održati u Saudijskoj Arabiji, a tu je i jedna zanimljivost.

Naime, predsjednik WBC-a Maurisio Sulejman (Mauricio Sulaiman) je prošle sedmice završio na svim naslovnicama kada je najavio kako će pobjednik postati rangiran borac u kruzer kategoriji. Nakon objave je na svoj račun primio puno kritika, a na cijelu situaciju je reagirao i Edi Hrn (Eddie Hearn).

- Ponekad i ta upravna tijela moraju živjeti u tom komercijalnom svijetu. Tomi je pošten borac i Pol bi svima poslao poruku ako bi pobijedio u subotu. Ne poruku da bi osvojio svjetsku titulu, ali svakako bi im to donijelo malo publiciteta. Je li to pošteno? Ne baš. Zato što postoje borci koji zaslužuju biti u top 15 više nego Pol, ali to je svijet u kojem živimo‘, rekao je Hern za "iFL TV".

Ukoliko bi pobjednik ove borbe stvarno dospio na WBC-ovu listu, teška nepravda bi bila učinjena brojnim bokserima. Iako je Pol zabavan i potencijalno dobar za sport, ne smije se zanemariti činjenica da još uvijek nije pobijedio profesionalnog boksera. Ukoliko kao takav dospije u WBC-ovih top 15, to će biti skandal. Isto vrijedi i za Fjurija.