Kraj jedne ere u Memfisu: Dža Morant trejdovan u Portland

Jedan od najvećih trejdova ovog NBA ljeta je ozvaničen. Dža Morant (Ja Morant) više nije član Memfis Grizlisa (Memphis Grizzlies), već će karijeru nastaviti u Portland Trejl Blejzersima (Portland Trail Blazers).

U suprotnom smjeru odlaze Džerami Grant (Jerami Grant) i Kris Marej (Kris Murray), čime je završena sedmogodišnja era Moranta u Memfisu.

Morant je 2019. godine izabran kao drugi pik NBA drafta i vrlo brzo se nametnuo kao jedan od najuzbudljivijih bekova lige. Već u prvoj sezoni osvojio je nagradu za najboljeg novajliju, dok je dvije godine kasnije proglašen igračem koji je najviše napredovao.

Mnogi su ga tada vidjeli kao buduće zaštitno lice NBA lige, ali su uslijedili brojni problemi. Teške povrede, uključujući posljednju zbog koje je prošle sezone odigrao svega 20 utakmica, usporile su njegov razvoj. Uz to, nekoliko incidenata van parketa rezultiralo je suspenzijama i narušilo njegov odnos s čelnicima Memfisa.