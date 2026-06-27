Selektor SAD-a pred duel s BiH: Historija će biti tek ako postanemo prvaci svijeta

Selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Mauricio Početino (Mauricio Pochettino) uputio je oštru i jasnu poruku nakon što je njegova ekipa izborila plasman u eliminacionu fazu Svjetskog prvenstva, gdje ih očekuje duel protiv Bosne i Hercegovine.

Iako ne krije zadovoljstvo ostvarenim rezultatom i prolaskom među najbolje selekcije svijeta, argentinski stručnjak je ekspresno poručio da u taboru domaćina nema mjesta nikakvoj euforiji.

Početino je čestitao svojim izabranicima na prikazanim igrama, kao i navijačima koji su punili stadione tokom grupne faze, ali je odmah potom spustio loptu na zemlju.

- Veoma sam sretan zbog igrača i ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama što smo kao prvoplasirana reprezentacija izborili plasman u narednu rundu - izjavio je Početino.

Ipak, bivši trener Totenhema i PSŽ-a naglasio je da prolazak same grupe ne predstavlja nikakav istorijski uspjeh za naciju koja želi velike stvari.

-Historija će biti ako budemo prvaci svijeta, a ne pobijediti u tri utakmice - oštar je bio iskusni strateg.

On smatra da bi bila kardinalna greška zadovoljiti se dosadašnjim rezultatima jer pravi, eliminacioni ispiti tek počinju, a prvi od njih su Barbarezovi Zmajevi.

- Takav način razmišljanja čini mi se veoma ograničenim. Kakav je smisao pobijediti u tri utakmice ako izgubite već sljedeću? - zapitao se selektor SAD-a.