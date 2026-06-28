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SVJETSKO PRVENSTVO

Poznati svi parovi šesnaestine finala Mundijala

Bosna i Hercegovina ide na SAD, Hrvatska - Portugal najveći derbi prve runde nokaut faze

Mundijal 2026. Platforma X

M. R.

28.6.2026

Grupna faza Svjetskog prvenstva 2026. godine je završena, a poznat je kompletan raspored šesnaestine finala, u kojoj će se 32 najbolje reprezentacije svijeta boriti za mjesto među 16 najboljih.

Bosanskohercegovačka reprezentacija izborila je historijski plasman u nokaut fazu, a naredni izazov bit će domaćin prvenstva, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Susret je na programu u noći između 1. i 2. jula od 2:00 sata po našem vremenu u San Francisku, a očekuje se spektakularna atmosfera na rasprodanom stadionu.

Izabranike Sergeja Barbareza očekuje možda i najveći ispit dosadašnjeg toka prvenstva, ali "Zmajevi" su kroz grupnu fazu pokazali da mogu igrati ravnopravno protiv svakoga.

Ništa manje zanimljiv neće biti ni duel Hrvatske i Portugala. "Vatreni" su nakon dramatičnog raspleta grupne faze izborili prolazak, a sada ih čeka jedan od glavnih kandidata za naslov svjetskog prvaka.

Aktuelni prvak svijeta Argentina kreće u odbranu titule protiv najveće senzacije dosadašnjeg Mundijala – Zelenortskih Ostrva, dok će Brazil odmjeriti snage s Japanom, a Španija će igrati protiv Austrije.

Veliku pažnju privlače i okršaji Belgije i Senegala, Francuske i Švedske, Engleske i Konga, kao i Njemačke protiv Paragvaja.

Šesnaestina finala, raspored utakmica

28. juni, nedjelja

(21:00) Južna Afrika – Kanada (Los Angeles)

29. juna, ponedjeljak

(19:00) Brazil – Japan (Houston)

(22:30) Njemačka – Paragvaj (Boston)

30. juni, utorak

(3:00) Nizozemska – Maroko (Monterrey)

(19:00) Obala Slonovače – Norveška (Dallas)

(23:00) Francuska – Švedska (New York)

1. jula, srijeda

(3:00) Meksiko – Ekvador (Mexico City)

(18:00) Engleska – Kongo (Atlanta)

(22:00) Belgija – Senegal (Seattle)

2. juli, četvrtak

(2:00) SAD – BiH (San Francisco)

(21:00) Španija – Austrija (Los Angeles)

3. juli, petak

(1:00) Portugal – Hrvatska (Toronto)

(5:00) Švicarska – Alžir (Vancouver)

(21:00) Australija – Egipat (Dallas)

4. juli, subota

(00:00) Argentina – Zelenortski otoci (Miami)

(3:30) Kolumbija – Gana (Kansas City)

# REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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