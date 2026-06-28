Poznati svi parovi šesnaestine finala Mundijala

Grupna faza Svjetskog prvenstva 2026. godine je završena, a poznat je kompletan raspored šesnaestine finala, u kojoj će se 32 najbolje reprezentacije svijeta boriti za mjesto među 16 najboljih.

Bosanskohercegovačka reprezentacija izborila je historijski plasman u nokaut fazu, a naredni izazov bit će domaćin prvenstva, selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Susret je na programu u noći između 1. i 2. jula od 2:00 sata po našem vremenu u San Francisku, a očekuje se spektakularna atmosfera na rasprodanom stadionu.

Izabranike Sergeja Barbareza očekuje možda i najveći ispit dosadašnjeg toka prvenstva, ali "Zmajevi" su kroz grupnu fazu pokazali da mogu igrati ravnopravno protiv svakoga.

Ništa manje zanimljiv neće biti ni duel Hrvatske i Portugala. "Vatreni" su nakon dramatičnog raspleta grupne faze izborili prolazak, a sada ih čeka jedan od glavnih kandidata za naslov svjetskog prvaka.

Aktuelni prvak svijeta Argentina kreće u odbranu titule protiv najveće senzacije dosadašnjeg Mundijala – Zelenortskih Ostrva, dok će Brazil odmjeriti snage s Japanom, a Španija će igrati protiv Austrije.

Veliku pažnju privlače i okršaji Belgije i Senegala, Francuske i Švedske, Engleske i Konga, kao i Njemačke protiv Paragvaja.