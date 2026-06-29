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KRITIKE

Lineker: Ovo je najlošija Njemačka koju sam vidio

Nijemci igraju večeras protiv Paragvaja

Detalj sa utakmice Njemačka - Obala Slonovače. AP

A. J.

29.6.2026

Za nekadašnjeg najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva 1986. godine, Gerija Linekera (Garry Lineker), ova reprezentacija Njemačke je najlošija koju je vidio.

U razgovoru sa francuski L'Equipe, Lineker ne sumnja da će Francuska biti bolja od Njemačke ako se susretnu u osmini finala Svjetskog prvenstva.

U šenaestinu finala Svjetskog prvenstva Njemačka se plasirala sa prve pozicije u grupi. Pobijedili su Obalu Slonovače i Kurasao (Curacao) i izgubili od Ekvadora.

Njemački reprezentativac Kai Haverc (Kai Havertz) je odgovorio da nije pročitao Linekerovu izjavu, ali i da ga ne zanima.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje. Nisam ni pročitao tu izjavu dok mi niste sad rekli. Tokom ovakvih turnira puno ljudi priča o nama, ali ne obaziremo se baš puno. Imamo mi i puno stručnjaka u svojoj zemlji - rekao je Haverc.

Njemačka igra protiv Paragvaja večeras.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NJEMAČKE
# MUNDIJAL 2026
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