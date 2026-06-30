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ŠESNAESTINA FINALA

Poznato u kojim dresovima će Zmajevi igrati protiv SAD-a

U grupnoj fazi reprezentativci BiH su u plavim dresovima nastupili protiv Katara

Reprezentativci BiH. NFS BiH

H. H.

30.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći s 1. na 2. juli odigrat će utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv domaće selekicije Sjedinjenih Američkih Država, a poznate je i u kakvoj će opremi istrčati na teren.

Zmajevi će na Levis (Levi's) stadionu u Kaliforniji izaći u svojoj prepoznatljivoj plavoj garnituri uz plave šorceve i plave štucne.

S druge strane, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država nastupit će u crveno-bijelim prugastim dresovima, dok će šorcevi i štucne biti bijele boje. 

Reprezentacija Bosne i Hercegovine drugi put na Svjetskom prvenstvu će nastupiti u plavoj kombinaciji. 

U grupnoj fazi Zmajevi su u plavim dresovima nastupili protiv Katara, dok su u duelima protiv Kanade i Švicarske nosili bijelu garnituru. 

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
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