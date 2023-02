Selektor našeg državnog tima Robert Prosinečki u startnu postavu posljednje reprezentativne utakmice protiv Austrije, koju smo uspješno apsolvirali na zeničkom Bilinom polju (1:0), uvrstio je nekoliko fudbalera koji su do jučer igrali u Premijer ligi.

Isluženi igrači

Darko Todorović i Elvis Sarić prije samo nekoiliko mjeseci nosili su dres tuzlanske Slobode, odnosno Sarajeva, za koje je ne tako davno nastupao i Haris Duljević. Tu je i Goran Zakarić, koji je ovog ljeta iz Željezničara otišao u beogradski Partizan.

Iskusnog trenerskog vuka Denijala Pirića, koji, kako kaže, uživa u mirovin pitali smo tim povodom jesu li Todorović, Sarić, Zakarić, Duljević... dokaz da i u našoj domovini ima kvalitetnih igrača ili...

- Raste kvalitet Premijer lige BiH - tvrdi Pirić, naglašavajući da je selektor Prosinečki na pravom putu, te dodaje:

- Sama činjenica da selektor daje šansu igračima iz naše lige pokazuje da ona raste, napreduje. Savez je, također, napravio dobar potez smanjivanjem lige tako da vjerujem da će kvalitet rapidno rasti.

Pirić napominje i da na evropskom tržištu raste interes za igrače iz naše lige.

- Iz dana u dan ili od sezone do sezone, vjerujem da će na tržištu biti sve više cijenjeni. Jer, jedini način naših klubovima da egzistiraju na kvalitetan način je proizvodnja i prodaja igrača. Mislim da polako prolazi vrijeme kad su okosnica naših klubova bili isluženi igrači, uglavnom iz okruženja.

Legendarni napadač tuzlanske Slobode Mersed Kovačević kaže da još nije zadovoljan kvalitetom naše lige te da bi trebalo poduzeti dodatne mjere za njegovo poboljšavanje.

- Mislim da Premijer ligu treba još smanjiti, na 10 klubova, a trebalo bi donijeti i zakon prema kojem u dvije prve lige utakmice moraju počinjati bar petorica igrača do 21 ili 22 godine. Tako bi se sigurno poboljšao kvalitet te bi se dobilo mnogo više kvalitetnijih igrača. S druge strane, drago mi je što sada u našoj reprezentaciji imamo dosta mlađih igrača, koji su potekli iz naših fudbalskih škola. Bio sam šef škole Slobode kad je došao mali Todorović, naš proizvod su i Eldar Ćivić i njegov brat - kaže Kovačević.

Ima petlju

Nekadašnji as Mostaraca Avdo Kalajdžić, koji trenutno trenira nade Veleža, tvrdi da i u BiH ima kvalitetnih igrača.

- Naravno da ima. I u Premijer ligi BiH ima igrača za našu repku - izjavio je Kalajdžić.

Bivši igrač i trener “Rođenih” smatra da će i mlada reprezentacija, na čijem je čelu sada Vinko Marinović, izbaciti nekoliko fudbalera za A-tim.

- Selektor Prosinečki mora imati petlju i pozvati ih te im dati šansu. Naravno, on mora prepoznati najbolji moment za to. A Robi za to ima šmek, osjećaj. Vidi se da je sve što je uradio, bio u pravu. Za to sve je trebalo imati petlju. Veliki je potez napravio s golmanom Ibrahimom Šehićem. Našoj reprezentaciji više odgovara Šehina igra nogom nego stil branjenja Asmira Begovića - objašnjava Kalajdžić.