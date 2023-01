Real nije spremio novi ugovor za Modrića

Luka Modrić ugovorom je vezan za Real Madrid do kraja aktualne sezone i pitanje je šta će se dogoditi kad ona završi. Novi ugovor još uvijek nije spreman za njega, piše "As" dodajući da su u istoj situaciji i ostali igrači Reala ugovorno vezani do ljeta 2023. godine.

U istoj situaciji kao i Modrić nalaze se Karim Benzema, Mariano Diaz, Dani Sebaljos (Ceballos), Nači (Nacho), Toni Kros (Kroos) i Marko Asensio (Marco) i klub će odlučiti šta s njima na kraju sezone. Do tada neće povući nikakav potez, tvrdi španski izvor.

"As" je ranije pisao da Modrić ne mora strahovati za novi ugovor, ali da će mu se sigurno smanjiti minutaža. Sad navodi da Sebaljos dobiva na važnosti u ekipi i da "koristi svaki korak koji Modrić napravi unazad" te da se brojkama približava njemu.

Modrić je ove sezone odigrao 22 utakmice za Real i zabio pet golova uz dvije asistencije. U Realu je od 2012. godine i u madridskom klubu želi završiti karijeru.