Davor Jozić za "Avaz": Napoli je konkurent najvećima

Šef omladinskog pogona italijanske Ćezene, Konjičanin Davor Jozić (62), u ekskluzivnom razgovoru za „Dnevni avaz“ najavio je večerašnje, revanš utakmice osmine finala Lige prvaka Napoli – Ajntraht Frankfurt (2:0 – prva utakmica) i Real Madrid – Liverpul (5:2).

Nema dilema

- Mislim da su obja duela rezultatski riješena, premda ne bih definitivno otpisao Liverpul. S Realom je uvijek nekako čudno - nikad nisi načisto, jer zadnjih godina su prolazili i kad nisu trebali. Možda se sad okrene, mada teško – rekao je nekadašnji as Sarajeva, Ćezene, Klub Amerike i Specije, ali i standardni reprezentativac bivše Jugoslavije, te dodao:

- Kada je u pitanju Napoli, tu neće biti nikakvih dilema ni u revanšu. Vidio sam veliku razliku u prvoj utakmici. Oni igraju moderno – jednostavno, brzo... Stvarno dobro igraju, ovdje su uvjerljivo prvi, pobijedili su i u Njemačkoj, tako da tu nema nikakvih dilema. Smatram da Napoli ove sezone može otići daleko u Evropi, jer će brzo i definitivno – ako to već nisu i uradili, riješiti pitanje prvaka u Italiji (18 bodova bježe drugoplasiranom Interu – op. a.). Naravno, za veliki uspjeh među evropskom elitom treba i malo sportske sreće, ali stvarno su dobra ekipa. Jednostavno, dobro su napravljeni.

Glavni krivac za posljednje uspjehe Napolija, kako ocjenjuje Jozić, je sportski direktor Kristijano Đuntoli (Cristiano Giuntoli).

- On je tamo već četiri-pet godina, predsjednik (Aurelio De Laurentiis) ga sluša... Uzima dobre igrače, onda ih valoriziraju i kasnije preprodaju. Radi kako se treba to i raditi. Zbog toga smatram da Napoli ove godine može biti konkurentan Mančester sitiju, Bajernu, Real Madridu. Velika prednost je to s obzirom na trenutnu situaciju u Seriji A, što će se od četvrtfinala moći maksimalno skoncentrisati na Ligu prvaka – analizira Jozić.

Državni tim

Neizbježna tema s Konjičaninom je naš državni tim, koji je u januaru preuzeo Jozićev bivši saigrač iz Sarajeva i reprezentacije Jugoslavije Faruk Hadžibegić.

- U kontaktu sam s Farukom, ponekad. On je sad na položaju, ali pratim ga. Vidim da obilazi klubove, mada bi to trebao raditi direktor (Zvjezdan Misimović), a ne selektor, koji je zadužen za treninge, pripremu utakmica, analize... Također, trebao bi tražiti i nove, mlade igrače. A ima ih dosta i ovdje i širom Evrope. Samo ih na vrijeme treba pronaći i slijediti. Ima tu puno rada. U jednoj reprezentaciji sve treba biti postavljeno na svoje mjesto. Ne možeš ti reprezentaciju praviti po političkom nadzoru. Reprezentacija se stvara, a za to moraš imati program. Pogotovo ako imaš dobre igrače u inostranstvu, moraš napraviti dobru reprezentaciju. A dobra reprezentacija se pravi bez puno velikih imena, s dječacima koji trče, bore se, „jedu travu“ – istakao je Jozić.

Ne pravi se reprezentacija samo od vrhunskih igrača, koji su, kako kaže, često (ne)povrijeđeni, dolaze, ne dolaze.

- Također, pravljenje jedne reprezentacije kreće od selekcije U-15. U mlađim selekcijama se pravi osnova, to je malo duži proces, a naš nijedan selektor to ne može dočekati. A svaki selektor bi trebao imati neki period za rad od četiri godine, ali to kad nas ne može. Sve to treba dobro postrojiti, ali dobro... Šteta, jer imamo dosta mladih igrača u inostranstvu koje treba pratiti, uklopiti i napraviti osnovu za kvalitetan „A“ tim. Jer, kad jednom napraviš tu osnovu, onda si miran desetak godina – zaključio je Jozić.

Trening centri

Jozić redovno prati i m:tel Premijer ligu BiH

- Naravno, najviše Igman i Sarajevo. Sad su oba moja kluba izgubila... Vidim da se u BiH prave novi tereni, ali dok svaki tim ne bude imao i svoj kvalitetan trening centar, nema napretka ili bolje budućnosti. To bi sve trebao finansirati Savez i državne institucije, ali zna da u BiH ljudi imaju i drugih problema. A osnova za sve su ti trening centri – rekao je Jozić.