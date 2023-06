Otkrivena tamna strana Jirgena Klopa: Prijetio golmanu koji je krvario

Jirgen Klop (Jurgen Klopp) donio je puno radosti navijačima i igračima Borusije Dortmund, ali da nije sve uvijek bilo idealno otkrio je nekadašnji fizioterapeut kluba Tomas Zecman (Zetzmann).

On je u klubu proveo godina i prepun je uspomena na lijepe i manje lijepe trenutke, a otkrio je da mnogima omiljeni trener ima i tamniju stranu.

Među ove druge trenutke spada i Klopovo insistiranje da svi igrači budu na raspolaganju, a Zecman je ispričao kako je na teži način to shvatio treći golman Zlatan Alomerović. Srbijanski golman u Borusiju je stigao kao tinejdžer 2006. godine i tu se zadržao do 2015. godine.

Nikad nije branio za najjaču ekipu kluba, ali je za njen drugi tim skupio 112 utakmica.

- Tokom jednog treninga u Marbelji, Alomerović se sudario s jednim igračem. Bio sam daleko, ali sam odmah vidio da mu teče krv iz nosa. Morate znadi da Jirgen dozovlava da se na teren uđe samo u kritičnim situacijama. Nije želio prekidati igru bez razloga – započeo je Zecman i nastavio:

- To je bilo nešto kao edukacijska mjera za igrače. Zlatan je puno krvario, ali se Jirgen izderao „Ustaj!“, da bi se Zlatan proderao „Kako to misliš? Zar ne vidiš?“ Niko se nikad nije usudio to napraviti. Klop mu je hladno odgovorio: „Šta si rekao? Da si odmah ustao i stao na gol. Ili možda želiš nazad u drugu ekipu?“ – ispričao je Zecman.

Dodao je da je nakon toga pokušao smiriti situaciju, ali je onda Klop napao i njega. Poslije se izvinio i priznao da je pretjerao te da je tu situaciju mogao riješiti i drugačije.

- S njim sve uvijek ovisi o njegovom raspoloženju, znao je biti bijesan. Zbog toga se niko od mojih kolega godinu dana nije usudio donijeti mu list papira s popisom igrača koji su spremni za trening. Obično sam to radio ja jer me nije bilo strah. Njemu se sviđalo kad mu se neko hrabro suprotstavi, tad je shvatao šta mu se govori i poštovao je to – zaključio je Zecman.