Spahić otvorio dušu: To mi je bio najteži trenutak u karijeri

Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije BiH, a sada direktor Emir Spahić otkrio je koji trenutak mu je bio najteži u karijeri.

Spahić je u svojoj karijeri nastupao za brojne klubove - od Zagreba, moskovske Lokomotive, Monpeljea, Anžija, Sevilje, do Bajer Leverkuzena i HSV-a.

Papetov poziv

Za reprezentaciju BiH je sakupio 94 nastupa, dao šest golova i bio kapiten na Svjetskom prvenstvu 2014. godine.

Emir Spahić, direktor fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine, ekskluzivno je za Novu BH otkrio koji trenutak mu je bio najteži u karijeri.

- Kad mi je bilo najteže? Kad mi je selektor Sušić rekao da više ne računa na mene. To vam je ekskluziva i to nikada nikome nisam rekao.

Pape me nazvao i rekao mi "ja tebe više ne trebam". Ovako direktno. Razlog? Samo mi je rekao da sam neko ko puno utječe na ekipu, što jeste bilo istina. Ja tu selektora Papeta baš poštujem jer je bio iskren prema meni. Znam da je to bilo delegirano i od Fudbalskog saveza. Ljudi iz FSBiH su napravili veliki pritisak na njega. Ne znam iz kojih razloga. I normalno novinara - rekao je Spahić za Nova BH.

Povratak među "Zmajeve"

Kazao je kako se kasnije Sušić predomislio. BiH je u prvom kolu izgubila od Kipra (1:2) na startu kvalifikacija za Euro 2016. godine. Tada se Sušić predomislio.

- Kasnije, kad smo izgubili od Kipra, on je mene zvao i rekao mi da hoće da se vratim. Pitao sam, šefe, kako da se vratim, kad sam se oprostio i kad ste mi rekli da nisam potreban više? Imam 33 godine i igram u Bayer Leverkusenu. Prvo sam rekao da neću, onda me otac napao i rekao mi baš svašta. Katastrofa.

To me strašno zabolilo. Pape me pitao, kad me ponovo pozvao, što sam ljut na njega. Ne, šefe, nisam ništa ljut. Vi morate shvatiti da sam ja uvijek bio vojnik ovog Fudbalskog saveza. Uvijek. Da ste mi rekli s 30 da se oprostim, rekao bih kako je tako je. Je li me boljelo? Jeste. Zato što sam radio sve od srca. Da je bilo grešaka, sigurno ih je bilo. Svjestan sam ja toga - ispričao je Spahić za Nova BH.