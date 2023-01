Bivši UFC-ov prvak pretukao četiri nasilnika koji su udarali djevojku na ulici

Andrei Arlovski, MMA legenda i bivši UFC prvak, imao je obračun s nekoliko nasilnika na ulicama Londona tokom novogodišnje proslave.- Izašli smo iz restorana, tamo su bila tri ili četiri Albanca. Jedan je već udario ženu, izgledao je kao da je želi koljenom udariti u lice. Samo sam prišao i rekao 'Sretna Nova godina, što ima, - počeo je Arlovski za "Sport Express“ pa nastavio.

- Rekao mi je da me to ne zanima. Bio je pijan, naravno, a ovaj što je stajao s moje lijeve strane odmah me udario šakom u uho. Nisam dvojio ni trenutka, odgurnuo sam ga i desnom rukom udario frajera koji je držao djevojku. Desni aperkat. Počela je tuča sa njima, a oni su uskoro pobjegli - kazao je MMA borac.