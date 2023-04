Alkaras izgubio živce: Kajem se zbog bacanja reketa

Karlos Alkaras pokajao se što je tokom meča protiv Emila Rusuvorija bacao reket.



Španac je gubio 1:0 u setovima, ali je uspio da preokrene i pobijedi na startu Mastersa u Madridu.

- U tom gemu sam imao 30:30 i propustio sam dvije šanse. Bio je to mentalni zastoj u trenutku koji me je natjerao da bacim reket. Ne podržavam takve stvari, ali danas je izašlo, zbog čega se kajem. Razgovarao sam o tome sa Huanom Karlosom Fererom i znam da takve stvari ne smiju da se dešavaju. Dobra stvar je što sam se oporavio, bio pozitivan. To me je natjeralo da napredujem - rekao je Alkaras.