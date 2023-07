"Avazov" vremeplov: Kako je Novak Đoković govorio za naš list, šta je rekao o Sarajevu

Srbijanski as je 29. marta 2013. godine dao ekskluzivni intervju za "Dnevni avaz". Tada je imao šest Gren slem naslova, 17 manje nego danas.

Ako bismo se na ovaj način svi ponašali i razmišljali, ne ko si nego kakav si, ne bi bilo potrebe da nas iko miri. Sve je do nas, jer bolje društvo mogu stvoriti samo bolji pojedinci.

Ne čak ni stalno nego da uđete u jedan dobar pobjednički niz. Trening je, naravno, mnogo važan, kao i oporavak poslije mečeva, jer je suština da budeš spreman i da se ne povređuješ. To je nauka. U mom slučaju, ishrana je bila veoma važna karika u lancu i kako nije dobro radila, imao sam određene zdravstvene smetnje. Sada je sve uredu, hranim se zdravo i zbog toga se osjećam veoma dobro.

Osvojili ste sve osim Rolan Garosa i zlatne medalje na Olimpijskim igrama. Vidite li to kao najveći motiv u nastavku karijere? O čemu maštate kao o kruni karijere, postoje li konkretne stvari ili se, jednostavno, prepuštate igri, a trofeje i rezultate ćete sabirati u penziji?

Slavne i bogate ličnosti imaju problem sa “prijateljima” koji se pojavljuju zbog interesa, a teško je prepoznati da im stvarni motiv nije Novak kao čovjek već Novak kao superstar. Jesu li Vam zbog te činjenice najbliži oni koje ste znali još kao dječak?

- Moji najbolji prijatelji su drugari s kojima se poznajem čitav život, još iz školskih klupa. Mnogo toga smo prošli zajedno i nikada nismo imali nesporazume. U svoj život veoma teško puštam ljude dijelom zato što tako želim, a dijelom zato što rijetko boravim dugo na istom mjestu pa ne stignem da produbim svoje odnose s drugima.

Slično pitanje vezano je i za djevojke. Kako ste upoznali Jelenu i kako se “spašavate” od, pretpostavljam, stalnih naleta djevojaka širom svijeta koje bi, vjerovatno, dale sve za barem sat vremena u Vašem društvu? Je li bilo nekih neugodnosti po tom pitanju i kako ste ih riješili?

Odnos s Jelenom

- Nije bilo neugodnosti, najiskrenije. Naravno da uvijek neko želi da priđe, da se upozna, ali ni najmanje nisu neprijatne te situacije.

Jelena je posljednjih godina skoro stalno sa mnom na putovanjima i to mi veoma prija. Mi se zabavljamo više od sedam godina i za to vrijeme smo sazreli, mijenjali smo se i u potpunosti jedno drugom prilagodili. Danas ona ima svoj posao, vodi Fondaciju, bodri me, podržava i uvijek je pozitivna, što meni izuzetno znači.

S kim se najviše družite od tenisera i teniserki i koga smatrate najzabavnijim u tom svijetu? Također, postoji li neko, nemorate navoditi ime, da Vas iritira i da radije izbjegavate susrete s tom osobom?

- Ma ne. Naravno da ti neko odgovara manje, a neko više, ali nikome neiritira. Svako od nas ima svoj put, tim, obaveze, provodimo zajedno onoliko vremena koliko nam prija i koliko imamo, a to je, opet, veoma malo, čak i da bi neko stigao da vas iznervira.

Biste li se odazvali pozivu da dođete u Sarajevo i odigrate neki meč humanitarnog karaktera?

- Uvijek, naravno. Moj raspored jeste gust i veoma rijetko, ustvari, imam priliku da radim bilo šta osim da treniram i budem na turnirima, ali ako se poklope planovi organizatora i moje vrijeme, uvijek ću sa zadovoljstvom doći da obiđem taj prelijepi grad na Miljacki, o kojem se toliko i pjeva i piše.