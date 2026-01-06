Štab civilne zaštite Mostar: "Odron u Cimu pod kontrolom"

Pod predsjedanjem zapovjednika Štaba civilne zaštite Grada Mostara, gradonačelnika Marija Kordića, danas je održana sjednica Štaba civilne zaštite Grada Mostara.

Na sjednici su članovi Štaba upoznati s trenutnim stanjem na terenu, posebno kada je riječ o pojavama odrona i poplava na području Grada Mostara.

U cilju prevencije i zaštite stanovništva, vreće s pijeskom podijeljene su na područjima Bune i Blagaja.

Crveni križ Grada Mostara osigurao je hranu za sve kojima to bude potrebno, kao i privremeni smještaj za građane koji bi mogli biti ugroženi uslijed poplava.

Kordić je zahvalio svim nadležnim službama na dosadašnjem angažmanu, profesionalnosti i uloženom trudu u zaštiti građana i njihove imovine.

Naglašeno je kako je odron u mostarskom naselju Cim, na lokalitetu Tutina strana, trenutno pod kontrolom te je u toku izrada projekta sanacije odrona, zbog čega je cesta Mostar – Goranci zatvorena za promet.