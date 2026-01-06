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OPREZ GRAĐANIMA

Štab civilne zaštite Mostar: "Odron u Cimu pod kontrolom"

U toku izrada projekta sanacije odrona, zbog čega je cesta Mostar – Goranci zatvorena za promet

Odron u naselju Cim. M. Smajkić / Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

6.1.2026

Pod predsjedanjem zapovjednika Štaba civilne zaštite Grada Mostara, gradonačelnika Marija Kordića, danas je održana sjednica Štaba civilne zaštite Grada Mostara.

Na sjednici su članovi Štaba upoznati s trenutnim stanjem na terenu, posebno kada je riječ o pojavama odrona i poplava na području Grada Mostara.

U cilju prevencije i zaštite stanovništva, vreće s pijeskom podijeljene su na područjima Bune i Blagaja.

Crveni križ Grada Mostara osigurao je hranu za sve kojima to bude potrebno, kao i privremeni smještaj za građane koji bi mogli biti ugroženi uslijed poplava.

Kordić je zahvalio svim nadležnim službama na dosadašnjem angažmanu, profesionalnosti i uloženom trudu u zaštiti građana i njihove imovine.

Naglašeno je kako je odron u mostarskom naselju Cim, na lokalitetu Tutina strana, trenutno pod kontrolom te je u toku izrada projekta sanacije odrona, zbog čega je cesta Mostar – Goranci zatvorena za promet.

Pripadnici Policijske uprave Mostar nalaze se na terenu i osiguravaju mjesto događaja. Prometni stručnjaci i statičari dat će stručno mišljenje o mogućnosti puštanja jednog prometnog traka za naizmjenično odvijanje prometa manjih vozila, uz usporenu vožnju i reguliranje prometa svjetlosnom signalizacijom.

Također je istaknuto kako su radnici J.P. “Komunalno“ bili angažirani do ranih jutarnjih sati na sanaciji odrona kod više porodičnih kuća u naselju Cim i stanje je za sada pod kontrolom.

Štab civilne zaštite Grada Mostara poziva građane na oprez, praćenje službenih informacija te smirenost, uz napomenu da su sve nadležne službe u pripravnosti.

Građani se Službi civilne zaštite Grada Mostara mogu obratiti 24 sata dnevno putem telefona 121.

# CIVILNA ZAŠTITA
# ODRON
# MOSTAR
# NASELJE CIM
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