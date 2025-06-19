U Banjaluci predstavljena premijum linija suplemenata

Svaki proizvod u paleti pažljivo je razvijen da ispuni visoke zahtjeve i očekivanja korisnika. Svjesni smo sve veće potražnje za kvalitetnim i efikasnim suplementima koji se mogu prilagoditi dnevnim, ali i specifičnim potrebama. EUNOVA je naš odgovor na to.

rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.