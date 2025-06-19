Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HEMOFARM

U Banjaluci predstavljena premijum linija suplemenata

EUNOVA i Lana Pudar zajedno na putu dobrog zdravlja

Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Marketing

19.6.2025

Kompanija Hemofarm predstavila je premijum liniju suplemenata EUNOVA, osmišljenu da pomogne u održavanju dobrog zdravlja, unutrašnje ravnoteže i vitalnosti. Zaštitno lice brenda je najtrofejnija BH plivačica Lana Pudar.

Suplementi EUNOVA proizvode se širom Evrope i ispunjavaju najviše standarde dodataka ishrani. Dizajnirani su sa ciljem da pruže jedinstvenu podršku zdravlju.

quote
Svaki proizvod u paleti pažljivo je razvijen da ispuni visoke zahtjeve i očekivanja korisnika. Svjesni smo sve veće potražnje za kvalitetnim i efikasnim suplementima koji se mogu prilagoditi dnevnim, ali i specifičnim potrebama. EUNOVA je naš odgovor na to.
rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Najtrofejnija BH plivačica i ambasador brenda Lana Pudar istakla je da je svjesna važnosti zdrave ishrane i kvalitetnih suplemenata: “EUNOVA suplementi pomažu mi da ojačam svoj imunitet i dobijem potrebnu energiju za suočavanje sa svakodnevnim izazovima. Kao profesionalni sportista izuzetno vodim računa o svom tijelu. EUNOVA je moj partner na putu dobrog zdravlja”.

Svaka od tri linije brenda ima svoju boju.

Zlatna boja je za dobro zdravlje, ljubičasta za snažan imunitet, a narandžasta za energiju i vitalnost. Svaka simbolizuje jedinstvenu prednost i podršku koje ovi premijum suplementi pružaju u svakodnevici sve bržeg života”, rekao je Dragan Ristić, direktor CHC portfolija u Hemofarmu.

EUNOVA suplemente možete pronaći na www.svakodobro.ba 

# HEMOFARM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.