U Banjaluci predstavljena premijum linija suplemenata

Kompanija Hemofarm predstavila je premijum liniju suplemenata EUNOVA, osmišljenu da pomogne u održavanju dobrog zdravlja, unutrašnje ravnoteže i vitalnosti. Zaštitno lice brenda je najtrofejnija BH plivačica Lana Pudar.
Suplementi EUNOVA proizvode se širom Evrope i ispunjavaju najviše standarde dodataka ishrani. Dizajnirani su sa ciljem da pruže jedinstvenu podršku zdravlju.
Najtrofejnija BH plivačica i ambasador brenda Lana Pudar istakla je da je svjesna važnosti zdrave ishrane i kvalitetnih suplemenata: “EUNOVA suplementi pomažu mi da ojačam svoj imunitet i dobijem potrebnu energiju za suočavanje sa svakodnevnim izazovima. Kao profesionalni sportista izuzetno vodim računa o svom tijelu. EUNOVA je moj partner na putu dobrog zdravlja”.
Svaka od tri linije brenda ima svoju boju.
“Zlatna boja je za dobro zdravlje, ljubičasta za snažan imunitet, a narandžasta za energiju i vitalnost. Svaka simbolizuje jedinstvenu prednost i podršku koje ovi premijum suplementi pružaju u svakodnevici sve bržeg života”, rekao je Dragan Ristić, direktor CHC portfolija u Hemofarmu.
EUNOVA suplemente možete pronaći na www.svakodobro.ba