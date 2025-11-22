Prijevremeni izbori za predsjednika RS: Danas izborna šutnja

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske bit će održani u nedjelju, 23. novembra. Biračka mjesta se otvaraju u 07, a zatvaraju u 19 sati.

Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno u 07 sati ujutro 22. novembra i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do 19 sati 23. novembra.

Pored ostalog, izričito se zabranjuju sve aktivnosti koje ometaju ili opstruiraju izborni proces tokom izborne šutnje.

Ukupno je formirano 2.211 biračkih mjesta, a na terenu će raditi 139 mobilnih timova. Putem mobilnog tima moći će glasati 4.767 birača.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je za učestvovanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ovjerila kandidature Dragana Đokanovića (Savez za novu politiku), Branka Blanuše (SDS- Srpska demokratska stranka), Siniše Karana (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik), Nikole Lazarevića (Ekološka partija Republike Srpske), kao i neovisnih kandidata Igora Gaševića i Slavka Dragičevića.

U Centralni birački spisak, zaključno s podacima na dan 03.11.2025. godine u 24:00 sata, upisano je ukupno 1.264.364 birača. Od toga 20.269 birača koji glasaju putem pošte te 258 birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u Minhenu, Berlinu, Beču i Beogradu.

Centralna izborna komisija BiH akreditirala je 639 posmatrača. Od toga je 515 posmatrača iz nevladinih organizacija, 99 iz međunarodnih organizacija, a 25 iz političkih subjekata.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iznositi 6.460.000 KM, saopćeno je iz CIK-a.