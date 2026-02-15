Počeli prijevremeni izbori za novog općinskog načelnika Vareša

Sva biračka mjesta na vrijeme su otvorena i izborni proces je počeo. Na teren će biti i dva mobilna tima, kazao je Pavlović

Općina Vareš. Fena

FENA

15.2.2026

Općinska izborna komisija Vareša otvorila je jutros sva glasačka mjesta za današnje prijevremene izbore za općinskog načelnika, koje je ostalo upražnjeno nakon smrti krajem prošle godine dosadašnjeg načelnika Zdravka Maroševića - potvrdio je Feni predsjednik OIK-a Vareš Leon Pavlović.

Građani će svoje građansko pravo, od sedam do 19 sati, ostvarivati na 20 biračkih mjesta te putem dva mobilna tima.

- Sva biračka mjesta na vrijeme su otvorena i izborni proces je počeo. Na teren će biti i dva mobilna tima - kazao je Pavlović.

Među kandidatima za ove prijevremene izbore nalazi se i aktuelni vršilac dužnosti općinskog načelnika Malik Rizvanović iz Stranke demokratske akcije, zatim Nurdin Begović iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Stela Terzić iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, Igor Šimić iz HDS-a te nezavisni kandidat Dario Dodik.

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH od 28. januara 2026., u Centralni birački spisak za Općinu Vareš, zaključno s datumom 26. januar, upisano je 8.078 glasača i 67 birača za glasanje putem pošte izvan BiH.

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom”, kako su najavili, tokom današnjeg dana provest će građansku, nestranačku posmatračku misiju te će rasporediti svoje posmatrače/ice na svih 20 biračkih mjesta.

Oni će direktno i neprekidno posmatrati cjelokupan izborni proces, uz formiranje jednog mobilnog tima koji će obilaziti biračka mjesta te reagovati u slučajevima prijavljenih nepravilnosti ili potrebe za dodatnim praćenjem određenih situacija.

Koalicija će, najavili su, pratiti i izlaznost birača te pružati nezavisne podatke o odzivu birača u općini Vareš, koje će objavljivati u tri vremenska presjeka- u 11, 15 i 19 sati, dok će u večernjim satima na izborni dan, po zatvaranju biračkih mjesta i nakon prikupljanja podataka s terena, objaviti i preliminarne rezultate izbora za načelnika/icu Općine Vareš na osnovu podataka prikupljenih od svojih posmatrača/ica.

# ZDRAVKO MAROŠEVIĆ
# PRIJEVREMENI IZBORI
# OPĆINA VAREŠ
# LEON PAVLOVIĆ
