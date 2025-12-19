Općina Vareš o trovanju mještana olovom: Započete aktivnosti na identifikaciji potencijalnih izvora kontaminacije

Općina Vareš kontinuirano i odgovorno poduzima sve neophodne aktivnosti u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH s ciljem očuvanja zdravlja i sigurnosti građana, a u vezi s utvrđenom prisutnošću olova u krvi kod određenog broja osoba.

U saradnji s relevantnim institucijama, te ključnim akterima na koje se navedena problematika odnosi, kao i uz uključivanje nadležnih općinskih inspekcijskih organa uz suradnju sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove, započete su aktivnosti na identifikaciji potencijalnih izvora kontaminacije.