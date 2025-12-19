Općina Vareš o trovanju mještana olovom: Započete aktivnosti na identifikaciji potencijalnih izvora kontaminacije

Općina Vareš kontinuirano i odgovorno poduzima sve neophodne aktivnosti u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH s ciljem očuvanja zdravlja i sigurnosti građana, a u vezi s utvrđenom prisutnošću olova u krvi kod određenog broja osoba.
U saradnji s relevantnim institucijama, te ključnim akterima na koje se navedena problematika odnosi, kao i uz uključivanje nadležnih općinskih inspekcijskih organa uz suradnju sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove, započete su aktivnosti na identifikaciji potencijalnih izvora kontaminacije.
U narednom periodu shodno smjernicama Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica bit će provedeno uzorkovanje zemljišta, hrane i zraka, a u slučaju potvrde prisustva teških metala iznad zakonski dozvoljenih granica, pravovremeno će biti poduzete sve zakonom propisane mjere radi zaštite zdravlja stanovništva.
Naglašavamo da je kod 17 od ukupno 44 testirane osobe utvrđena koncentracija olova iznad dozvoljenih granica, pri čemu ni jedna osoba nije hospitalizirana te su navedene osobe pod kontinuiranim zdravstvenim nadzorom Doma zdravlja Vareš. Općina Vareš će i dalje poduzimati sve potrebne aktivnosti u skladu s važećim propisima, uključujući i odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH, broj: 29/05), saopćeno je iz Općine Vareš.