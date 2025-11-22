Program "Srce Posušja": Njegovateljice osposobljene za pružanje kućne njege

Njegovateljice uključene u projekt “Program kućne njege – Srce Posušja” završile su u petak praktičnu obuku u domu za starije i nemoćne osobe “Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški”, čiji je osnivač Vlada Federacije BiH.

Praktični dio programa bio je ključan za osposobljavanje njegovateljica za pružanje stručne pomoći starijim i nemoćnim osobama na području općine Posušje, priopćio je Crveni križ Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH).

Tijekom završnog posjeta Ljubuškom voditelj projekta Josip Zelenika, tajnik Crvenoga križa ŽZH, i asistent voditelja projekta Branko Leko, predsjednik Crvenoga križa općine Posušje, upoznali su ravnatelja Ustanove Ljubuški Marijana Čuvala s ciljevima projekta, planiranim aktivnostima i narednim koracima te mu zahvalili na dosadašnjoj suradnji i podršci.

U program je uključeno pet njegovateljica koje su kroz praksu stekle iskustvo u radu s korisnicima, a stečena znanja primjenjivat će u terenskom radu, pružajući pomoć starijim i nemoćnim osobama na području općine.

Posebna zahvala upućena je i posuškim tvrtkama Binvest i Mesna industrija Šišović koje su donirale vozila za potrebe programa, čime je omogućen učinkovitiji rad na terenu i bolja dostupnost usluge.

Iz Crvenoga križa ističu da je “Program kućne njege – Srce Posušja” primjer zajedništva i brige za najranjivije te napominju kako je usluga kućne njege za korisnike potpuno besplatna. Županija Zapadnohercegovačka trenutačno je jedina županija u Federaciji BiH koja ovaj oblik skrbi omogućuje bez naknade.

U nastavku aktivnosti u Ljubuškom održana je i radionica u sjedištu Crvenoga križa ŽZH o aplikaciji koju će njegovateljice koristiti prilikom posjeta korisnicima.

Projekt financiraju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske i Općina Posušje.