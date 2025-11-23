Izlaznost u Hercegovini manja nego ranijih godina

Urađen je prvi presjek izlaznosti na birališta u Istočnoj Hercegovini. Prema podacima do 11.00 sati, a u odnosu na ranije godine, izlaznost je manja, na što su vjerovatno uticali loši vremenski uslovi.

Najbolja je izlaznost u Trebinju, iznosi 15,11 posto, potom slijede Berkovići sa 14.00 posto. Izlaznost u Bileći je 11,96 odsto, U Gacku 11.16 posto, Ljubinju 10,46 posto, Istočnom Mostaru 10,22 odsto, dok je najmanja u nevesinju, samo 6,73 posto.

U birački spisak u sedam hercegovackih opština upisano je 66.135 punoljetnih građana, a glasanje se odvija na 146 biračkih mjesta, od čega je osam mobilnih timova.