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IZBORI U RS

Cvijanović odgovorila Babalju: Blanuša je izgubio

Nemoj sa svog kućnog kauča pozivati nekoga ko nije pobijedio da proglasi pobjedu, poručila je

Cvijanović i Babalj. FENA

M. Až.

23.11.2025

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović odgovorila je Darku Babalju, koji je pozvao SDS-ovog kandidata Branka Blanušu da proglasi pobjedu, naglašavajući da je opozicija to već pokušala i da je tada jasno bilo da nisu pobijedili.

- Blanuša je izgubio. Ne onoliko koliko smo očekivali, ali je izgubio. Zato nemoj sa svog kućnog kauča pozivati nekoga ko nije pobijedio da proglasi pobjedu. To ste već radili – hodali po ulicama, nazdravljali, prebrojavali vreće s glasovima bezbroj puta – i opet je bilo jasno da niste pobijedili. Kao što niste ni sada", poručila je Cvijanović.

# DARKO BABALJ
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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