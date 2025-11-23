Cvijanović odgovorila Babalju: Blanuša je izgubio

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović odgovorila je Darku Babalju, koji je pozvao SDS-ovog kandidata Branka Blanušu da proglasi pobjedu, naglašavajući da je opozicija to već pokušala i da je tada jasno bilo da nisu pobijedili.

- Blanuša je izgubio. Ne onoliko koliko smo očekivali, ali je izgubio. Zato nemoj sa svog kućnog kauča pozivati nekoga ko nije pobijedio da proglasi pobjedu. To ste već radili – hodali po ulicama, nazdravljali, prebrojavali vreće s glasovima bezbroj puta – i opet je bilo jasno da niste pobijedili. Kao što niste ni sada", poručila je Cvijanović.