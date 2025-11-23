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FUNKCIONERI SDS-A

Babalj pozvao Blanušu: Izađi pred Palatu predsjednika RS i proglasi pobjedu, ako to ne uradiš otet će ti je

Dodao je da su navikli otimati godinama i da Blanuša treba pokazati zube

Darko Babalj i Branko Blanuša. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

23.11.2025

SDS-ov zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH Darko Babalj pozvao je stranačkog kolegu Branka Blanušu da proglasi pobjedu na prijevremenim izborima za predsjednika RS.

- Izađi pred Palatu predsjednika Republike u Banjoj Luci i pozovi narod da s tobom proslavi pobjedu. Zaštiti pobjedu koju su ti građani dali. Ako ne odeš večeras, otet će ti pobjedu kao što su je dosad otimali, pod krinkom noći, izbornim prevarama i malverzacijama - napisao je Babalj.

Dodao je da su navikli otimati godinama i da Blanuša treba pokazati zube.

- Pobijedio si! Ovo je tvoja noć, noć pobjede SDS-a. Nema političkog komfora, ne smijemo dozvoliti da te pokradu - zaključio je. 

# DARKO BABALJ
# IZBORI 2025
# BRANKO BLANUŠA
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