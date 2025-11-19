FUNKCIONER SDS-A

Babalj pisao Ćulumu: Moguće nepravilnosti na izborima u Doboju, Zvorniku, Prijedoru i Gradišci

Istakao je da smatra kako je u interesu građana da izbori prouđu fer i u demokratskoj atmosferi i u skladu sa zakonom

Darko Babalj. Avaz

S. S.

19.11.2025

Dopredsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Darko Babalj (SDS) pisao je direktoru SIPA-e vezano za prijevremene izbore za predsjednika RS.

- Postoje osnovane sumnje i bojazan da bi na dan izbora, kao i u periodu neposredno prije i poslije izbora, u Doboju, Zvorniku, Prijedoru i Gradišci moglo doći do mogućih pritisaka na glasače, nepravilnosti u vidu fotografisanja listića i javnog pokazivanja listića za koga se glasalo, pritisak na opozicione članove biračkih odbora i posmatrače poslije zatvaranja biračkih mjesta te nepravilnosti prilikom brojanja glasova - naveo je Babalj.

Istakao je da smatra kako je u interesu građana da izbori prođu fer i u demokratskoj atmosferi i u skladu sa zakonom te naveo je da traži se o ovom dopisu sačini službena zabilješka i blagovremeno obavijesti o radnjama koje će biti preuzeti.

# SDS
# DARKO BABALJ
