Babalj pisao Ćulumu: Moguće nepravilnosti na izborima u Doboju, Zvorniku, Prijedoru i Gradišci

Dopredsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Darko Babalj (SDS) pisao je direktoru SIPA-e vezano za prijevremene izbore za predsjednika RS.

- Postoje osnovane sumnje i bojazan da bi na dan izbora, kao i u periodu neposredno prije i poslije izbora, u Doboju, Zvorniku, Prijedoru i Gradišci moglo doći do mogućih pritisaka na glasače, nepravilnosti u vidu fotografisanja listića i javnog pokazivanja listića za koga se glasalo, pritisak na opozicione članove biračkih odbora i posmatrače poslije zatvaranja biračkih mjesta te nepravilnosti prilikom brojanja glasova - naveo je Babalj.

Istakao je da smatra kako je u interesu građana da izbori prođu fer i u demokratskoj atmosferi i u skladu sa zakonom te naveo je da traži se o ovom dopisu sačini službena zabilješka i blagovremeno obavijesti o radnjama koje će biti preuzeti.