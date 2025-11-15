Babalj: "Borba za treći entitet je nit koja povezuje bermudski trougao Mostar-Zagreb-Banja Luka"

Nakon što je predsjednik Glavnog vijeća HNS-a Bosne i Hercegovine Božo Ljubić gostovao na RTVHB-u i izjavio da put BiH prema Evropskoj uniji vodi preko trećeg entiteta i Zagreba, reagovao je Darko Babalj, član kolegija Predstavničkog doma Parlamenta BiH iz SDS-a. On je poručio da je, po njegovom mišljenju, "borba za treći entitet nit koja povezuje bermudski trougao Mostar–Zagreb–Banja Luka".

- Šta povezuje Boža Ljubića, ogranke HDZ-a u Mostaru, centralu HDZ-a u Zagrebu i današnju zvaničnu politiku Republike Srpske?

Borba za treći entitet je nit koja povezuje bermudski trougao Mostar–Zagreb–Banja Luka, u kome veoma lako može da se izgubi Republika Srpska. A posrednik u komunikaciji između ova tri grada je svakako djelovanje hrvatskih službi, finansijskih i obavještajnih, koja bi sad vezala zastave sa ljudima iz SNSD-a za interes Hrvata - izjavio je Babalj.

Dodao je da "Republika Srpska nema šta da se miješa u ustavne odnose u Federaciji BiH", naglasivši da je Federacija BiH, a ne treći entitet, konstituent Dejtonskog sporazuma.

- Vašingtonski sporazum mogu raspakovati, ali Dejtonski ne mogu, jer to nećemo dozvoliti - poručio je.

Podsjećamo, Božo Ljubić je u programu RTVHB-a rekao da put BiH u EU zahtijeva administrativno-teritorijalnu reorganizaciju zasnovanu na konstitutivnosti naroda.

- Tu naravno postoji nekoliko različitih modaliteta, ali u svakom slučaju simetrična federalizacija, u kojoj će sva tri konstitutivna naroda i u teritorijalnom smislu biti jednako tretirana. Da budem potpuno jasan, gdje ćemo imati i federalnu jedinicu s hrvatskom većinom - kazao je Ljubić.