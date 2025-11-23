Karan: Narod dao odlučan odgovor stranom okupatoru

Siniša Karan, kandidat SNSD-a na prijevremenim predsjedničim izborima, zahvalio se građanima Republike Srpske koji su mu pružili povjerenje.

Karan se zahvalio predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i politikama koje on vodi već 30 godina.

- Srpski narod sve može podnijeti. Srpski narod je dao odlučan odgovor stranom okupatoru. Mir i stabilnost je prioritet srpskog naroda - kaže Karan.

Karan je dodao da je narod RS institucijama RS dao veliku moć.

- RS nije nikome prijetnja - kaže Karan.

Kaže da je srpski narod rekao da su mir i stabilnost prioritet.