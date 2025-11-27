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Radnici BHRT-a protestuju ispred Parlamenta BiH

Na proteste dolazi nekoliko stotina radnika, a istovremeno će BHT i BH Radio 1 s platoa ispred PS BiH emitirati specijalni program “Ne gasite BHRT”

Dnevni avaz
Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

27.11.2025

Uposlenici BHRT-a stigli su ispred zgradu Parlamentarne skupštine BiH kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo protestom.

Na proteste dolazi nekoliko stotina radnika, a istovremeno će BHT i BH Radio 1 s platoa ispred PS BiH emitirati specijalni program “Ne gasite BHRT”.

Nakon što je RTRS nezakonito prisvojila sredstva od RTV takse, dug entitetske RTV prema BHRT-u narastao je na više od 100 miliona KM. Istovremeno, u budžetu za ovu godinu nije zadržan prvobitno predviđen iznos od 22 miliona KM za obaveze koje ne mogu čekati.

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Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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# PARLAMENT BIH
# BHRT
# RADNICI
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