Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRETHODI PRAZNIKU

Za pravoslavne vjernike počeo Božićni post

Priprema za Božić, koji se proslavlja 7. januara, potpuna je ako vjernik na kraju šestosedmičnog posta pristupi svetim tajnama ispovijesti, pokajanja

Za pravoslavne vjernike počeo Božićni post. Facebook

A. O.

28.11.2025

Za pravoslavne vjernike danas je počeo šestosedmični Božićni post, koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku Roždestvu Hristovom - Božiću.

Priprema za Božić, koji se proslavlja 7. januara, potpuna je ako vjernik na kraju šestosedmičnog posta pristupi svetim tajnama ispovijesti, pokajanja i pričešća.

Post je temelj hrišćanskog puta i prva neophodnost na putu spasenja, pa se smatra veoma značajnim za duhovni život svojih vjernika, ali i moćnim sredstvom za postizanje punog spasenja.

Prema tumačenju Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, post se sastoji u uzdržavanju od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i rđavih djela, kao i u umnožavanju molitava, dobročinstava i revnosnom upražnjavanju hrišćanskih vrlina, jer je podvig posta tjelesni i duhovni.

Ciljevi su, poučava vladika Nikolaj, očišćenje tijela, jačanje volje, uzdizanje duše iznad tijela, a sve radi proslavljanja Boga i poštovanja njegovih svetitelja.

Post se zasniva na primjeru samog Isusa Hrista, koji je na hljebu i vodi postio 40 dana prije nego što se suočio sa Satanom.

Tokom ovog posta upotreba ulja je dozvoljena svim danima, osim srijede i petka, kada se jede hrana spremljena na vodi.

Riba i vino se mogu upotrebljavati svake subote i nedjelje, kao i na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice /4. decembra/, Svetog Nikole /19. decembra/ i Svetog Ignjatija Bogonosca /2. januara/, čak i ako praznik padne u srijedu ili petak.

Posljednja sedmica pred Božić posti se strože, bez upotrebe ribe i ulja, sa hranom spremljenom samo na vodi.

Crkva je četiri puta godišnje odredila višednevne postove - Božićni, Vaskršnji ili Časni uoči Vaskrsenja Hristovog, Petrovski pred praznik posvećen Svetim apostolima Petru i Pavlu /12. jula/ i Gospojinski uoči Uspenija Presvete Bogorodice /28. avgusta/.

Jednodnevni postovi su na Usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja /11. septembra/, Vozdviženje Časnog krsta - Krstovdan /27. septembra/, Krstovdan /18. januara/ uoči Bogojavljenja, kao i svake srijede i petka, osim takozvanih trapavih sedmica.

# BOŽIĆ
# PRAVOSLAVLJE
# VJERA
# BOŽIĆNI POST
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.